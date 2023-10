Un empresario malagueño regaló un coche a NanoJr, joven que se hizo viral en las redes sociales por ser pluriempleado, ayudar a su familia y hacer un llamamiento a los jóvenes que pueden "vivir más tranquilos que él" para que no den disgustos a sus padres.

El coche en cuestión tenía solo 10.000 kilómetros, por lo que el alicantino de 22 años afincado en Toledo no creyó necesario llevarlo a pasar una revisión. Craso error, pues un mecánico conocido en TikTok, Ángel Gaitán, le pidió que lo llevara a su taller y el resultado fue cuanto menos inesperado. Por de pronto, el vehículo se queda en el taller.

Pero ¿qué ha pasado con el coche? El propio joven lo ha desvelado en un vídeo que ha publicado junto al popular mecánico. “El vehículo está tirando aceite a chorros. A caballo regalado no le mires el diente, pero menos mal que has venido”, comienza diciendo Ángel Gaitán, que prosigue con la explicación de la siguiente manera: “Te estás quedando sin aceite, lleva así ya mucho tiempo y te puede gripar el motor”.

NanoJr no podrá utilizar por ahora el nuevo coche, pues según confirma el mecánico tendrán que llevarlo a la marca “porque tiene garantía, para que se hagan cargo. Si se lavan las manos ya lo arreglaremos nosotros”, afirma Gaitán. El joven se queda por tanto compuesto y sin vehículo, pese a que el empresario, con buena voluntad, le dio incluso un coche mejor del que tenía previsto regalarle en un principio: "Me iban a regalar uno más antiguo, pero la misma persona en directo me regaló otro mejor".

Una familia "humilde"

El joven se hizo muy famoso recientemente al comentar que viene de una familia "humilde" y que trabaja para poder comprarle unas zapatillas a su hermana o una botella de aceite si hace falta. "Estoy intentando sacar a mi familia adelante porque es lo que toca", señala.

En este sentido, se dirige a los jóvenes que tienen la "suerte" de poder vivir más tranquilos y que, aun así, dan "disgustos" a sus padres: "Si tú vienes de una buena familia, te dan tu paga, te compran tus cosas... si no te ha faltado de nada y dejas el instituto, ¿por qué te gastas el dinero que te dan tus padres en porros, en fiestas, en mierdas? ¿Por qué si no te falta de nada vas como si fueras de barrio? Hermano, no vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida de verdad", afirma el chico. "Calle no es eso, calle es cuidar a tu familia, calle es sacar a tu familia para adelante. Tengo muy claros mis objetivos, llevo desde los 16 años trabajando y a mi familia no le va a faltar de nada nunca", sentencia David.