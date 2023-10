Francisco Boira, natural de Cabanes, ha entrado de lleno en la lista de Los 100 más creativos en el mundo de los negocios de 2023 que ha elaborado la prestigiosa revista Forbes y en la que destacan algunos nombres como la presentadora Eva Soriano, la futbolista del FC Barcelona y reciente MVP del Mundial femenino, Aitana Bonmatí, el chef Andoni Luis Aduriz, los creadores de Pantomima Full, Alberto Casado y Rober Bodegas, o el cómico Jorge Ponce, entre otros fundadores, directores creativos y CEOs de empresas emergentes.

El joven, de 24 años, estudió ingeniería aeroespacial y junto a sus compañeros de carrera Adrián Senar, Jan Mataró, Francisco Bosch, Adrià Barceló y Max Amer crearon en 2021 Kreios Space. Se trata de una start-up qué se dedica a desarrollar sistemas de propulsión para satélites del espacio. "Desarrollamos motores para satélites que son completamente eléctricos, es decir, el motor solo utiliza aire y energía solar, por lo que se trata del primer motor completamente eléctrico que existe para satélites a día de hoy", destaca Boira, quien pone en valor su trabajo, ya que "es muy importante para la industria porque es el único que hace posible que un satélite orbite más cerca de la tierra, concretamente por debajo de los 300 km de altura, más o menos respecto a la tierra. Los sistemas de propulsión actuales no son capaces de hacer esto debido a limitaciones físicas que tenemos en esas órbitas más cercanas a la tierra".

Detectar incendios con mayor facilidad

Así, sus prototipos obtienen grandes beneficios si orbitan más cerca de la tierra. "Gracias a ello la sociedad se beneficia porque se mejora en los campos de la observación terrestre y las telecomunicaciones. El satélite obtiene imágenes de mejor calidad y puede transferir señales con menos retraso, con menos interferencias y más nítidas", revela Boira, quien agrega que "por poner ejemplos prácticos en nuestro día a día, pues gracias a esto se podría hacer una mejor detección de catástrofes naturales y se podrían detectar incendios con mayor facilidad. Se podría hacer un mejor control marítimo, un mejor traqueo del cambio climático y estudio de sus efectos; también se podría proveer de conexiones 5G en zonas que a día de hoy no es muy viable, pues ello facilitaría una infinidad de aplicaciones que vienen desde el IoT (Internet de las cosas) hasta los vehículos autónomos, entre muchas otras cosas".

Agradecido

El joven de Cabanes destaca el impacto positivo que ha tenido el figurar en el ránking de la publicación especializada. "Es un tremendo honor y una alegría aparecer en Forbes porque no todo el mundo puede decirlo, pero claro, al final nuestro día a día sigue igual. Tenemos que trabajar igualmente a nivel tecnológico para seguir avanzando con el proyecto", argumenta.

"No tenemos dos días iguales, estamos en un constante aprendizaje"

Las oficinas de la empresa están en Barcelona pero realizan las pruebas de los propulsores en otros países. "No tenemos dos días iguales, estamos en un constante aprendizaje, no hay jornada en la que no aprendas algo nuevo. En mi caso, el día a día se basa en estar presente en muchísimas reuniones, establecer contacto y dialogar con muchísima gente, viajar para reunirte con la Agencia Espacial Europea, con inversores, con futuros colaboradores, clientes y, sobre todo, seguir con el desarrollo de los motores. Esto es lo que tiene ser un founder”. Unos propulsores que tienen unos precios comienzan a oscilar sobre los 500.000€ y de ahí hacia arriba .

Los orígenes: músico y cantante

Desde pequeño, Francisco Boira se interesó por el mundo de las matemáticas y la física, pues "siempre se me ha dado muy bien". Conforme avanzaba en el colegio y el instituto tenía claro que iba a estudiar alguna ingeniería, aunque no fue hasta llegar a Bachiller cuando se decidió por Ingeniería Aeroespacial, ya que “este era el campo en la cual podía aplicar mejor todas esas partes de la física que a mí más me gustaban”.

El espíritu creativo de Boira, que también es músico y cantante en su tiempo libre, siempre ha estado patente y ya al principio de la carrera fundó, junto a un compañero, otra start up de tipo fintech (tecnología financiera), aunque cuando se formaron académicamente aparcaron la iniciativa para centrarse junto al resto de fundadores en el proyecto relacionado con la ingeniería aeroespacial. "Nuestro objetivo y nuestra mayor satisfacción sería hacer que Kreios Space sea recordado por hacer la vida de la gente un poquito más fácil y aportar nuestro granito de arena en ese progreso de la sociedad gracias al avance de la tecnología", apostilla.