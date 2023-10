La Asociación de Enfermedades Minoritarias de la Comunidad Valenciana (ASEMI), lleva ya ocho años luchando sin cesar desde Castellón para ayudar a las familias que tienen algún miembro con una enfermedad rara, una patología inespecífica, dificultades de aprendizaje o están pendientes de diagnosticar. El objetivo de esta asociación sin ánimo de lucro es apoyar al enfermo y también a toda su familia. Su presidenta, Bárbara Congost, quien reivindica una mayor inversión para la investigación de las enfermedades.

¿Cómo trabaja vuestra entidad?

Trabajamos tanto el ámbito social, en la gestión de ayudas y recursos, como el ámbito sanitario. ASEMI gestiona un Centro de Neurorehabilitación Integral, con servicio de logopedia, psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, pedagogía, SIO, musicoterapia y nutricionista, donde la comunicación y la individualización son nuestra máxima. En el caso de las enfermedades raras (EERR), el 90% de ellas no tienen tratamiento médico, solo terapias, por eso son tan imprescindibles. Actualmente, atendemos a cerca de 50 familias, de las cuales, el 90% de ellas cuentan con niños o adolescentes. En definitiva, nuestra misión es acompañar a las familias a lo largo de su vida para ser acompañados, de ahí que nuestro lema sea: «¿Nos acompañas?».

Cuéntanos cómo es el momento en el que nace ASEMI.

ASEMI nace en el año 2015, aunque el centro no lo abrimos hasta el 2018. La asociación la fundamos mi marido y yo por la necesidad que teníamos de sentirnos identificados con otras personas. En nuestro caso, nuestro hijo tardó 7 años en tener un diagnóstico y, durante este tiempo, estuvimos como en una especie de limbo, en el que íbamos de un especialista a otro, sin comunicación apenas entre ellos y sin que nadie nos guiara en muchos sentidos. Con el nacimiento de ASEMI lo único que pretendíamos era intentar allanar un poco nuestro camino y, de paso, el camino a familias en nuestras circunstancias.

¿Cuáles han sido vuestros logros o hitos más importantes?

Uno de los mayores logros de ASEMI ha sido la puesta en marcha en Castellón de la UHDP, es decir, la Unidad Hospitalaria Domiciliaria Pediátrica. Castellón era la única provincia de nuestra comunidad que no disponía de este servicio y, por fin, este año 2023 se ha puesto en marcha. Este servicio abrió con un volumen inicial de 21 niños atendidos en sus casas, lo que dejó patente la necesidad de este. Otro de nuestros grandes logros ha sido la instauración de las «Jornadas Sanitarias ASEMI», unas jornadas formativas dirigidas tanto a pacientes y familias, como a profesionales del sector. En ellas acogemos a especialistas de gran envergadura en el ámbito y que, hasta ahora, no habían venido a Castellón. Por estas jornadas hemos recibido el Premio Onda Cero Castellón de la Salud. Y, por supuesto, un gran hito en nuestra corta trayectoria es la Celebración del Día Mundial de las EERR, un acto lúdico y festivo con conciertos, espectáculos y talleres, que se celebra todos los años en la Plaza de las Aulas y en el que se invita y se hace partícipe a todas las asociaciones de la Comunidad Valenciana, cuya misión es dar visibilidad a todas estas asociaciones y enfermedades raras con el fin de que la sociedad se conciencie de nuestra situación. Y ya, por último, pero no menos importante, es la incorporación de nuestro centro de terapias a la Red de Centros de FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras).

¿Qué se entiende por Enfermedad Rara y cuáles son sus principales características?

Una enfermedad rara es aquella que afecta a un número limitado de la población, concretamente en Europa, a cinco personas por cada 10.000 habitantes. Se caracterizan por ser crónicas, discapacitantes y degenerativas. El pronóstico es vital, porque suelen diagnosticarse en edad pediátrica; no obstante, pueden aparecer en cualquier momento de la vida. A esto hay que añadir que tardan en diagnosticarse entre dos y cinco años. Algunas personas, de hecho, llegan a fallecer sin tener diagnóstico alguno, ya que dentro de una misma enfermedad pueden aparecer distintos síntomas y patologías y, además, sólo el 90% de ellas tienen tratamiento médico eficaz. Para el resto, su único tratamiento son las terapias, de ahí la importancia de nuestro centro. Actualmente, existen unas 6.170 enfermedades raras catalogadas y son más de 3 millones de personas en España las afectadas por una enfermedad rara, por lo tanto, no es tan raro padecer una de ellas.

¿Cuáles son las principales necesidades que detectáis entre las familias de vuestro colectivo?

Por un lado y, principalmente, la inversión en investigación, que conlleva el conocimiento de la enfermedad y, por tanto, la posibilidad de tratamientos médicos. Sin investigación no hay esperanza. Por otro lado, recibimos varias reivindicaciones propias de la discapacidad: eliminación de barreras arquitectónicas, facilitar el acceso a los recursos, ayudas y prestaciones a los que tienen derecho las familias acortando los tiempos de espera o facilitando, e incluso en algunos casos, eliminando, determinados trámites burocráticos. No quiero olvidarme, por supuesto, en el caso de los niños, el tema de la educación. Se trata de un tema muy delicado en el que todavía queda mucho por hacer.

¿Qué estáis haciendo en la asociación actualmente?

Un grueso de la asociación son las terapias adaptadas a las necesidades de las personas usuarias, en las que ofrecemos más de 50 servicios semanales. También realizamos talleres de habilidades sociales, que es una actividad que realizamos una vez al mes con los chavales con el objetivo de que aprendan a divertirse, salir y relacionarse de forma natural y espontánea. Introduciremos novedades como sesiones de aseo e higiene personal, o salidas con adolescentes normotípicos. Actualmente tenemos el objetivo de poner en marcha un grupo de apoyo para los padres, en el que no sólo podrán desahogarse, sino que intentaremos dar herramientas para el autocuidado. Tenemos otras ideas y proyectos, los cuales están pendientes de obtener la financiación necesaria y que, de momento, mantenemos en nuestra “libreta de los sueños”. Para alcanzar estos sueños recibimos colaboraciones de distintos agentes sociales. Por ejemplo, uno de los últimos proyectos fue la obtención de una sala especializada en estimulación neuromuscular, la cual hicimos realidad gracias a la colaboración de Simetría Grupo.

¿Qué hay que hacer para contactar y colaborar con vosotros?

Para contactar con nosotros existen varias vías. Lo más inmediato para la sociedad actual son las redes sociales. Nos pueden encontrar, tanto en Facebook como en Instagram, en @asemicv. También pueden visitar nuestra página web: www.asemicv.com, mandarnos un correo electrónico a info@asemicv.com o llamando o mandando un WhatsApp al número 622 434 290.