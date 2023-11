Las cabañuelas son una técnica de predicción meteorológica popular en algunas regiones, especialmente en países de habla hispana como España y países de América Latina. ‘El Cabañuelo de Mula’, como se conoce a Pepe Buitrago, es una de las voces más autorizadas en esta práctica tradicional que se basa en la observación de animales, placas tectónicas, clima, la luna o incluso “la conversación con los pastores y gente de campo”.

En esta ocasión Pepe Buitrago se ha querido adentrar también en otros campos como son la numerología, radiestesia y la estadística para predecir no ya los fenómenos meteorológicos que vienen, sino el número que saldrá premiado en el próximo sorteo de la Lotería de Navidad. “En un 89% estoy seguro de que saldrá. Yo ya tengo ese décimo”, asegura.

Afirma ‘El Cabañuelo de Mula’ que el número en cuestión que cantarán los Niños de San Ildefonso será “el 19.281” y lo argumenta de la siguiente forma: “No hay dos sin tres y ya salió el anterior y el posterior, por lo que estoy bastante seguro de que será ese”. Matiza también el experto en cabañuelas que el porcentaje no puede ser mayor “porque si acertara siempre sería millonario, y no lo soy”.

Considera Pepe Buitrago, que ha compartido “este número con amigos y también ahora con los lectores de Mediterráneo”, que la numerología “tiene un poder especial, algo característico", por lo que confía en poder llevar alegría a muchas casas: “No sé si será el Gordo o el tercer premio, pero creo que estará entre los tres primeros”. Para avalar su tesis, que incide en que no puede estar “científicamente probada”, afirma que lleva estudiando los números desde 1976, por lo que casi 50 años. Aclara también por último lo siguiente: "Tengo un décimo de ese número porque pienso que tocará, pero no lo vendo. Me lo han pedido algunos amigos y ojalá se lo pudiera comprar para regalar, pero tampoco puedo".