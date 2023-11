“Gracias por esta visita que aprecio mucho, pero sucede que no me encuentro bien de salud, por lo que prefiero no leer el discurso, sino entregárselo a ustedes para que lo transmitan”. Así se ha expresado el Papa este lunes en la primera audiencia transmitida en la sala de prensa del Vaticano, con los integrantes de una delegación de la Conferencia de los Rabinos europeos.

El Papa Francisco tiene hoy una agenda apretada de reuniones personales y audiencias públicas. Por la tarde, está previsto un encuentro en el Aula Paulo VI con 7.000 niños procedentes de todo el mundo. Encuentro que podría suspenderse si el Papa si se confirma el estado de salud del pontífice argentino.