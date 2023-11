¿Crees que hablas y escribes correctamente? ¿Que el vocabulario que empleas está acuñado y aprobado por la RAE? Echa un vistazo a la lista elaboradora por los pedagogos de RUBIO con los principales barbarismos o palabras que decimos mal con más frecuencia e, igual, te sorprendes. Hay solución: los expertos nos facilitan los términos correctos y, también, nos explican por qué tenemos que leer dos veces términos como 'beneficiencia' o 'preveer' para detectar que hay algo raro en ellos, así como consejos para evitar cometer errores.

Estas son las palabras que más veces pueden ponerte en un brete. A continuación, los términos correctos:

Idiosincracia - Idiosincrasia (¿Tal vez por la terminación similar a palabras como 'democracia', aventuramos nosotras). Preveer - Prever (Puede deberse a la confusión con el verbo proveer). Beneficiencia - Beneficencia. (Tal vez se escriba incorrectamente por su parecido con la palabra ciencia). Visicitud - Vicisitud Suscinto - Sucinto Aférrimo - Acérrimo Excéptico - Escéptico Convalescencia - Convalecencia Discrección - Discreción. Esplanada - Explanada Innundación - Inundación Fideligno - Fidedigno Fregaplatos - Friegaplatos Inexcrutable - Inescrutable Misógeno - Misógino Prevadicación - Prevaricación Subrealista - Surrealista Sujección - Sujeción Transtornado - Trastornado Exalar - Exhalar Exhuberante - Exuberante Exumar - Exhumar. (Proviene del latín ex + humus (Tierra) Exausto - Exhausto Exibir - Exhibir Exortar - Exhortar

¿Has pasado el examen? El equipo de Rubio nos facilitan unas anotaciones para que entendamos el origen de estos fallos y los evitemos:

1. A la hora de escribir, la confusión de consonantes con fonemas similares es un problema muy habitual tanto en mayores, como en pequeños. Los ejemplos más sonados son la confusión entre la B y la V ('estava', en lugar de estaba), entre la J y la G ('extrangero', en lugar de extranjero) o la X y la S ('esplanada', por explanada).

2. Algunos prefijos como SUB o TRANS pueden dar lugar a confusión, como por ejemplo decir 'subrealista', en lugar de surrealista, o 'transtornado' en lugar de trastornado. Algunos ejemplos de buen uso de estos prefijos serían las palabras submarino o transatlántico.

3. Las palabras que incluyen la grafía XH son usualmente escritas de forma incorrecta, dada la no sonoridad de la letra H. Como muestra de ello, tenemos 'exalar', en lugar de exhalar; 'exhuberante', en lugar de exuberante; o 'exhorbitante', en lugar de exorbitante.

4. Los fallos de concordancia o de construcción de las palabras son muy comunes, especialmente los errores relacionados con el género o número. El plural de pies se mantiene igual, sería un error escribir pieses, o el género como 'la mar' o 'la calor', en lugar de 'el mar' o 'el calor'.

5. En ocasiones, los extranjerismos también son considerados como barbarismos. Algún ejemplo de este tipo de palabra son el famoso fútbol, que proviene de la palabra inglesa 'football', o baguete, de la palabra francesa 'baguette'.

Y por último, no podía faltar el error gramatical de Mecano. "Te dije: Nena, dame un beso / tú contestastes que no", de la canción La fuerza del destino, escrita por Nacho Cano y grabada en 1989 por Mecano (lo correcto sería "Tú contestaste que no").