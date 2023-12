'¡De viernes!' regresa al prime time de los vienres de Telecinco con el objetivo de volver a lograr el gran dato de adudiencia que obtuvo en su debut con la polémica entrevista a Ángel Cristo Jr. De hecho, el programa ha anunciadop que habrá una segunda parte no emitda hasta ahora de esa entrevista. "dl viernes a las 22:00 horas en el programa ‘¡De viernes!’ emite en exclusiva la segunda parte de la polémica entrevista con Ángel Cristo.

El relato de un niño que asegura haber vivido una infancia que no le correspondía. Tras narrar cómo era la vida familiar en la casa de la Moraleja, desvelar las responsabilidades que su madre cargaba sobre él o explicar cómo tenía que hacer frente al pago de las deudas de su madre, Bárbara Rey, el hijo de Ángel Cristo desvela con todo lujo de detalles cómo era la relación de su madre, en ese momento, con el rey de España, don Juan Carlos de Borbón. Mi madre toma la decisión de hacerle unas fotos al rey, se esconden unas cámaras en la habitación, otra en el comedor… Estoy unas dos horas haciendo fotos, intimas… Se le entregan a mi madre entre 25 y 30 millones de pesetas, en ese momento tienes muchísimo miedo. Un niño no tiene que ver a su madre desnuda con otro hombre en ningún momento”, asegura Ángel Cristo roto al recordar el miedo que sentía.

Sofía Cristo da la cara

No será hasta este viernes cuando veremos la segunda parte de la explosiva entrevista en la que Ángel Cristo Jr. arremete contra su madre. Pero en el adelanto que ha emitido Mediaset, el hijo de Bárbara Rey desvela que vio a su madre desnuda con otro hombre, el Rey Juan Carlos.

Unas demoledoras declaraciones que han afectado tanto a la artista que, destrozada, ha cancelado los compromisos profesionales que tenía en el norte de nuestro país este jueves. En su lugar ha sido su hija Sofía Cristo la que ha viajado a Galicia y sin disimular su hartazgo por la presión mediática a la que ha sido sometida desde que su hermano rompió su silencio, ha evitado pronunciarse sobre los controvertidos episodios que Ángel va a hacer públicos en apenas 24 horas en el programa '¡De viernes!'.

"Es horroroso" ha exclamado al ver a las cámaras en el aeropuerto, dejando claro que por mucho que insistamos no piensa decir nada sobre su hermano: "Es que todos los días os digo lo mismo, gracias y no voy a hablar. Si queréis ya salgo con un cartel y ya está" ha asegurado molesta.

Tal y como adelantaba este miércoles, ha decidido no ver nada de lo que se está diciendo en televisión sobre ella y sobre su madre porque es "tóxico" para ambas y no le sienta bien. Por lo que, como afirma "no sé nada" de lo que Ángel va a revelar sobre el chantaje que la vedette hizo al Rey Juan Carlos.

"Dejarme pasar, yo os atiendo siempre con respeto pero no voy a contestar nada, entonces es como una perdida conjunta de tiempo" ha añadido, dejando en el aire si es cierto que su madre ha suspendido sus compromisos profesionales por lo que su hijo piensa revelar sobre su supuesta extorsión al Emérito: "Pregúntale a ella, ya sabéis".