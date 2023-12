Seguramente nunca se te haya pasado por la cabeza que en los cajones de la habitación de tus hijos puedas encontrar una solución a las corrientes de aire que se cuelan por la ventana en los meses más fríos del año. El material escolar es un bien necesario para nuestros hijos y bastante costoso sobre el que no tenemos control, ya que lo más sencillo es que, de alguna forma u otra, tengas que terminar sustituyéndolo.

Un auténtico clásico para la supervivencia de cara al curso escolar son los libros. Si bien lo digital va ocupando terreno, los libros de texto no pierden su valor y siguen significando un coste elevado a las familias, así que lo mejor es conservarlos todo lo posible de cara a que podamos reutilizarlos en algún momento. En este caso, hay un aliado imprescindible en cualquier hogar: el forro para los libros.

Lo que más te sorprenderá es saber que, usado de la forma correcta, podrás aislar tu habitación rápidamente si el frío te ha cogido de sorpresa. Es imprescindible que estos días comencemos a hacer todo lo posible por preservar el calor en cada estancia y hacer de nuestro hogar un lugar de lo más confortable.

El aislamiento no consiste solamente en poner el radiador a punto para calentar la casa cuando comencemos a sentir el frío. Hay una serie de cambios que debes llevar a cabo para que la calefacción tan solo sea un método auxiliar al que no tengamos que recurrir siempre.

Material escolar para sacarnos del apuro

No obstante, ten en cuenta que ninguno de estos métodos funcionará si no somos capaces de conseguir que nuestras puertas y ventanas estén completamente aisladas. Lo más conveniente es que si no aíslan bien cambies el sistema por completo, aunque esto no está al alcance de todo el mundo.

En este caso, te presentamos una solución temporal que podrá sacarte del apuro en un momento determinado y que a primera vista pasará totalmente desapercibido. Rescata del fondo del cajón el sobrante del forro para los libros y corta un trozo del tamaño de la ventana que tienes que aislar. Fíjalo a la ventana con un poco de agua e incluso un chorro de detergente para sellarlo mejor y pégalo con una tarjeta que además eliminará el exceso de agua.

Otros métodos esenciales

Por norma general, el frío se hace mucho más notable durante la noche. No basta, sin embargo, con poner un edredón grueso; todo el trabajo se echará a perder si no aislamos bien la cama de corrientes exteriores recogiendo correctamente las sábanas.

La decoración también puede jugar un papel bastante importante en tu hogar. Echa un ojo a las alfombras, un elemento que, además de ser muy atractivo visualmente, te ayudará a retener el calor gracias a su alta capacidad aislante. Eso sí, no cualquier tejido basta: usa alfombras de lana o de pelo largo y gruesas.