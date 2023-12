Se acerca la temporada navideña y son muchos quienes aprovechan para viajar y pasar en familia en estas fechas tan señaladas. Se pueden pasar días o incluso semanas fuera de casa y quienes tienen mascotas se encuentran con un inconveniente añadido: ¿Qué hacer con el compañero de cuatro patas?

Las respuestas son múltiples, ya que entra en juego el tiempo que se vaya a estar de viaje y las necesidades específicas completamente diferentes que tiene cada animal. Las aves y los pequeños roedores son relativamente sencillos, pero la cosa se complica cuando hablamos de perros y gatos. Según la nueva Ley de Bienestar Animal, los animales podrían permanecer en el hogar hasta tres días sin supervisión, eso sí, con una cantidad suficiente comida y bebida como para pasarlos con holgura. Además, en el caso de los canes, no pueden estar un periodo de más de 24 horas solos sin atención.

Perros

Los perros son animales que necesitan salir varias veces al día y una atención más constante, pero también aceptan mejor los cambios de localización, por lo que los expertos de animalados.com, la fundación affinity o purina, entre muchos otros, recomiendan viajar con tu can. Así, la mejor opción sería desplazarte también con este miembro de la familia. Si esto te resulta imposible y en tu destino no se aceptan mascotas, no desesperes, existen alternativas: siempre puedes apoyarte en alguna persona de confianza para que cuide a tu peludo, ya sea en su hogar o acudiendo al tuyo varias veces al día para alimentar y pasear a tu perro. Tampoco hay que olvidarse de las residencias caninas, en las que puedes dejar a tu mascota durante los días que necesites y cuyas tarifas varían en función del tiempo de estancia y tus necesidades.

Gatos

En cuanto a los gatos, resulta algo más delicado. Estos animales son territoriales y se estresan con mucha facilidad cuando los sacas de su entorno, por ello desde los blogs de expertoanimal, kiwoko o tiendanimal no aconsejan que te lleves contigo a tu pequeño felino. Ni siquiera es recomendable que lo dejes en casa de un amigo ni en una residencia de animales, por este mismo motivo. Para los gatos, lo mejor para su bienestar es que permanezcan en su hogar, en el que conocen todos los rincones y en el que se van a sentir a gusto y sin ocasionar problemas de comportamiento.

Si bien estos felinos pueden pasar varios días solos en casa, tampoco es lo mejor para ellos. La situación ideal sería que algún amigo o familiar pasase estos días en tu casa conviviendo con tu gato, pero como no suele ser algo fácil o habitual, siempre puedes contar con esta persona para visitar al animal, jugar con él, limpiar su cajón de arena y cambiarle los cuencos de agua y comida. Recuerda que también existen profesionales que se ocupan de esta tarea y ofrecen un servicio a domicilio para que tu felino se encuentre en las mejores manos mientras viajas.

Así que, tomes la decisión que tomes de entre todas las opciones disponibles, no dudes en disfrutar de estas fiestas invernales con la tranquilidad de que tu amigo de cuatro patas está bien cuidado y feliz.