Las brechas en los resultados educativos en España han tendido a enquistarse o incluso a crecer después de la pandemia. Según un informe elaborado por Esade y Save The Children a partir de los resultados del último informe PISA, el factor económico tiene mucho mayor peso en las notas obtenidas por los alumnos que el origen migrante o no de los mismos. Aquí va un dato fundamental: un alumno de origen extranjero saca una media de 32,5 puntos menos en matemáticas respecto a uno no migrante (equivalente a algo más de un curso y medio). Sin embargo, esta brecha se reduce a 6,6 puntos si se elimina de la ecuación el efecto de la desigualdad económica.

La diferencia en las notas entre un grupo y otro en Catalunya pasa de 43 puntos -más de dos cursos- a solo cinco si se elimina el factor socioeconómico Y esta desigualdad en lugares como Catalunya es mucho más dolorosa. Mientras el alumnado no migrante saca en PISA una media en matemáticas de 43 puntos más que el migrante (lo equivalente a más de dos cursos), restando el factor socioeconómico la diferencia desciende hasta 5 puntos, es decir, en términos estadísticos prácticamente desaparece. Según el documento, la diferencia de rendimiento en matemáticas que puede ser explicada por nivel socioeconómico en España es del 16%, semejante a la media OCDE y no ha variado sustancialmente respecto a 2018. A nivel autonómico, son Asturias (20%), Euskadi y Murcia (18%) quienes tienen mayor inequidad. El estudio de Esade y Save The Children hecho público este martes a partir de los resultados de PISA alerta también de que el alumnado de nivel socioeconómico bajo tiene casi cuatro veces más probabilidades de repetir curso que el de nivel socioeconómico alto. Algo que no ha cambiado desde 2018 y que sitúa a España en la cabeza de la OCDE como el país en el que más se repite. Entre las medidas propuestas por los autores del informe para revertir la situación destaca que los necesarios planes contra la segregación escolar "apuesten por la gratuidad efectiva de la escuela concertada". Apostar por la gratuidad efectiva de la escuela concertada es clave para luchar contra la segregación escolar En ese mismo sentido, los investigadores apuntan a la necesidad de avanzar hacia jornadas escolares amplias, asegurando la gratuidad de material, comedor y transporte escolar a niños y niñas en situación de pobreza y su acceso a becas suficientes que promuevan su permanencia en el centro educativo y su continuidad en la educación posobligatoria. El informe apunta también la necesidad de promover una formación del profesorado centrada en una "mayor eficacia y habilidades prácticas en gestión de aula en clases heterogéneas", así como formación asociada a "reflexionar y cambiar creencias y prácticas pedagógicas relacionadas con la repetición de curso". Por último, el informe de Esade y Save The Children recomienda dotar de recursos extra y promover reducciones de ratios alumnos/profesor en los centros educativos que escolarizan alumnado más desfavorecido. Entre las medidas de apoyo al alumnado, el estudio defiende impulsar las tutorías de refuerzo individualizadas o en grupos reducidos, tanto en horario escolar como fuera del mismo.