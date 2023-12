El fallecimiento repentino de la actriz Itziar Castro el pasado jueves ha consternado al mundo del espectáculo. A sus 46 años, la intérprete, conocida además por su activismo LGBTI y su lucha contra la gordofobia, se encontraba en la piscina municipal de Lloret de Mar (Girona), donde preparaba un ensayo para un espectáculo, cuando comenzó a sentirse indispuesta. Más tarde, entró en parada cardiorrespiratoria, por lo que rápidamente se trasladaron al lugar los servicios de emergencia, que nada pudieron hacer por salvar la vida de la actriz.

Unos días más tarde, desde el Instituto de Medicina Legal y Forense han certificado la causa de este trágico suceso: "Ha sido una muerte súbita. Ha muerto feliz. Su corazón explotó y el mío también va a explotar", dijo Lucía Rivadulla, madre de Castro en declaraciones para 'Espejo Público'.

Últimas palabras

A esto, Rivadulla ha añadido que pese a no tener problemas de salud aparentes la actriz estaba decidida a someterse a una cirugía: "No tenía ningún problema de tensión, no tenía ningún problema de colesterol, no tenía ningún problema de azúcar en la sangre, lo único que ahora se había tomado en serio operarse. Estaba siguiendo un tratamiento acelerado, pero eso era un tratamiento externo, no interno, no de medicamentos".

Cabe recordar que Castro sufría lipedema, una enfermedad crónica y progresiva que consiste en el depósito anormal de tejido adiposo subcutáneo, principalmente en las piernas, las caderas y los glúteos. "Le hacían unas horas con unas máquinas para que perdiera lipedema para poder operarse, pero no tomaba medicamentos", ha comentado su madre, que también ha detallado que su hija "estaba feliz, hablando del espectáculo, que iba a salir muy bien" momentos antes de su fallecimiento.

Desde el Instituto de Medicina Legal y Forense han añadido que "sufrió una alteración e interrupción inesperada en su actividad cardíaca. Eso hizo que su respiración y su flujo sanguíneo se detuvieran de inmediato.