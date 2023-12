Adelgazar no es muchas veces una cuestión de sacrificio ni de privaciones, sino de respetar una serie de hábitos saludables, cuidarnos muy bien de aquellos alimentos que nos perjudican y ayudarnos con una serie de gestos que no suponen ningún esfuerzo y tienen un efecto rotundo sobre nuestra dieta. No es una cuestión de obsesionarse con la báscula tratando de perder esos 5 ó 10 kilos que nos queremos quitar de encima, simplemente seguir una serie de pasos sencillos y efectivos.