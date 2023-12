Nadie duda del apoyo que están siendo las redes sociales para la exreportera Marta Riesco. Su perfil de Instagram sirve, no solo para publicar su día a día, así como las colaboraciones que realiza e, incluso, para sincerarse con sus seguidores. Y en esta ocasión, Riesco utilizó su perfil en la red social para hablar sobre sus adicciones: "Me estoy desenganchando".

Y es que Marta Riesco ha contado que ha dejado las pastillas para dormir después de tomarlas durante algo más de un año. "Es mi cuarto día sin pastis para dormir, después de un año y algo. De repente dije, última noche que me la tomo".

El problema es las consecuencias de desengancharse de estas pastillas. "Unas pesadillas que estoy teniendo muy fuertes, me ha dicho el médico que es normal, que es por el mono y que tengo que aguantar. Que en una semana o un par (esperemos que antes) se pasará, pero jolín... se pasa mal".

Ahonda un poco más en estas pesadillas y explica que, como "estoy enganchada a las docu series de crímenes, he soñado que era una asesina y que me asesinaban. Total, todo muy real y muy fuerte, pero me estoy desenganchando".

Comparte, además, que "cuando veo que pasan las horas y no me duermo y tengo la cabeza cri cri, me da la tentación de ir a la cocina y tomarme la pasti de la tranquilidad. Pero aguanto. Y estoy orgullosa y os lo hago saber".

Tras realizar esta publicación, la exreportera recibió numerosos mensajes de apoyo.

Transformación

Marta Riesco experimentó una transformación que la llevó de tenerlo casi todo a enfrentarse a la pérdida de gran parte de lo que consideraba suyo. Inmersa en su trabajo como reportera en Telecinco, disfrutaba de una relación que muchos consideraban sólida. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado durante una rueda de prensa de José Ortega Cano, donde se desencadenó un conflicto con la reportera de otro programa de la cadena, perteneciente al espacio Fiesta, conducido por Emma García.

La situación se tornó problemática, con intercambio de acusaciones y la búsqueda de apoyo por parte de Marta Riesco, quien recurrió a los directivos de la cadena. Ante la tensión, la reportera amenazó con revelar detalles sobre figuras prominentes de Telecinco. Tras una breve pausa por razones médicas, retomó su labor en el programa, aunque esta reincorporación fue de corta duración, ya que fue despedida una semana después.

En medio de este revés profesional, Marta Riesco buscó refugio en su novio, Antonio David, y canalizó su energía hacia su faceta como influencer. Sin embargo, las adversidades no cesaron, y hace poco la pareja se separó. La reportera achacó la ruptura a Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Desde entonces, ha emprendido el camino de reconstruir tanto su vida sentimental como su carrera profesional.

Además, se ha propuesto recuperar su forma física mediante una dieta, compartiendo sus incursiones en la cocina para demostrar sus habilidades culinarias. Aunque ha admitido que la cocina no es su fuerte, también ha mostrado su disposición para aprender rápidamente, evidenciando momentos cómicos como el intento de freír el salón al echarle aceite. Asimismo, no ha ocultado sus errores, compartiendo anécdotas como un plato quemado debido a un descuido mientras iba al baño.

También ha mostrado una parte mucho más divertida de ella, como cuando va a las clases de boxeo o los eventos a los que la invitan.