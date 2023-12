Una de las dudas más recurrentes a la hora de tender la ropa es cómo conseguir que las pinzas no dejen rastro. Cuando tendemos fuera de casa en los meses de buen tiempo no será estrictamente necesario contar con ellas para que la ropa quede sobre las cuerdas; basta con hacer una buena distribución del espacio para que queden fijadas y no terminen resbalándose.

No todas las prendas pueden colocarse de manera estratégica, sin embargo. Los calcetines y la ropa interior deben ser amarrados de alguna forma para secarlos con toda la eficacia posible. Un buen tendido es esencial tanto para no dejar rastro en la ropa como para conseguir que las prendas se sequen más rápido. Ni rastro de las pinzas En la mayoría de los casos lo más recomendable es conseguir evitar su uso o hacerse con unas que no dañen en exceso los tejidos. Por norma general, las pinzas de plástico suelen dejar menos rastro que las de madera, ya que agarran mucho menos la prenda y, por lo tanto, harán menos presión. Adiós a secar la ropa en secadora: el remedio de Japón con el que lo puedes hacer dentro de casa y sin formar humedades De todas formas, si alguna prenda se ha quedado marcada es porque realmente no has colocado bien las pinzas. Colócalas en las costuras, porque en esta zona evitaremos que se queden las marcas. Además, esto ayudará a que a la hora de planchar la prenda también parezca mucho más sencillo. Si las prendas han quedado marcadas aun así, puedes abordar el problema recogiéndolas lo antes posible del tendedero. La plancha las eliminará mucho más rápido cuanto antes la pases. Tendido perfecto Conseguir ropa seca más rápido durante el invierno no es una tarea imposible. Pese a que el frío y las lluvias amenacen constantemente a las prendas y tengas que trasladar el tendedero a las zonas de interior, existen ciertas instrucciones con las que podemos conseguirlo. Adiós a perder espacio con la ropa en perchas: el 'tip' para guardar la ropa sin tener ninguna arruga Cada tipo de prenda cuenta con su secreto para quedar lo más lisas posible. En todas ellas es recomendable seguir un listado de reglas no escritas para obtener un resultado impecable. En primer lugar, sacude bien la ropa antes de tenderla y elimina el máximo de la humedad posible. Después, asegúrate de que estiras cada prenda lo máximo posible y que además cuentan con cierta separación entre ellas para que circule el aire todo lo posible. En el caso de prendas como las faldas y los pantalones, lo más recomendable es que las tiendas al revés y las sujetes por los laterales. Además, la parte más pesada de la prenda debe quedar hacia abajo para que quede lo más estirada posible. Las camisas están compuestas por tejidos bastante más delicados, pero la recomendación es que uses muchas pinzas para favorecer el paso del aire. Tender la ropa en poco espacio es una tarea prácticamente imposible, pero a la que tendrás que encontrar una solución si habitualmente no lo haces en interior. Con el inicio de las lluvias y el mal tiempo es hora de trasladar la colada a espacios dentro de casa si es que usualmente lo hacías fuera de casa. Lo lógico es que a la hora de colocar las prendas en un tendedero de interior tardes más en secarlas, ya que las corrientes de aire serán mucho menores y la ropa no recibe la exposición directa al sol y al calor. Dentro de casa lo usual es que la humedad se concentre mucho más y tengas que tener más paciencia hasta que la ropa se seque por completo.