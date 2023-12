Beatriz González ha acompañado este domingo a toda su familia --desde los más pequeños de la casa hasta los mayores con la abuela al frente-- para defender los derechos de su sobrina Elsa, una niña trans de ocho años. "Nos han educado en que tenemos que ser todos de la misma forma, hombres y mujeres. En su día le dije a mi hermana que tenía un hijo gay porque no supe identificar que era una niña trans. Ahora estamos intentando que sea lo más feliz posible. Toda la familia la apoya, en el colegio activaron un protocolo. Venimos hoy aquí a ver si conseguimos no ir hacia atrás", explica.

González es una de las alrededor de mil personas (1.500 personas, según la Delegación del Gobierno) que han recorrido las calles de la capital este domingo para protestar por la reforma por la vía de urgencia de la ley trans y LGTBI anunciada por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y a las que ha acompañado la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Es lamentable que el PP más ultra enmiende la plana al PP más moderado y razonable. Son leyes propias de la ultraderecha que devaluará, demonizarán y desprotegerán a estas personas. Vamos a estar siempre con las personas que defienden los derechos", ha dicho Redondo a su llegada a la manifestación.

Redondo ha recomendado a Ayuso ir "al cine" a ver la película '20.000 especies de abejas'. Dirigida por Estibaliz Urresola y con 15 nominaciones a los premios Goya, cuenta la historia de una niña como Elsa, de ocho años, que no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. "Puede que cambie su opinión. Es una película indispensable y para las personas ultras es necesario ver la realidad en su conjunto. Tanto ella (Ayuso) como yo somos servidoras públicas para avanzar en derechos, no para retroceder en ellos", ha insistido.

La Comunidad de Madrid registró el 8 de noviembre (en pleno puente de la Constitución) la modificación de las leyes trans y contra la LGTBIfobia aprobadas en 2016 por el gobierno encabezado por la entonces presidenta, la popular Cristina Cifuentes. En el texto, que el PP sacará adelante el próximo viernes 22 de diciembre, a las puertas de la Navidad y mientras en la otra punta de Madrid se elige el Premio Gordo de la Lotería, se modifican más de 30 artículos y se eliminan aspectos clave de las leyes vigentes, a pesar de que durante la tramitación parlamentaria los 'populares' han suavizado su propuesta revirtiendo dos de las cuestiones más polémicas: la desaparición del régimen sancionador y la mención a guías y protocolos médicos, según informa Europa Press.

La manifestación, organizada por la Plataforma LGTBIA+ '#NiUnPasoAtrasMadrid', que está integrada por distintos colectivos LGTBIAQ+, recorrió desde Atocha a Embajadores con gritos de 'Ayuso, escucha, seguimos en la lucha' y 'Aquí está la resistencia trans' y detrás de una gran pancarta en la que se leía 'Ni un paso atrás'. Además de Redondo, participaron en la marcha la exministra y portavoz del PSOE en la Comunidad de Madrid, Reyes Maroto, o la exdiputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y primera senadora trans, Carla Antonelli, quien ha tildado de "impresentable" la actitud de Ayuso para conseguir, ha dicho, "un minuto de gloria a costa de la vida, la dignidad y la libertad" de las personas trans y LGTBI.

"El próximo viernes, cuando estén todo ellos reunidos en la Asamblea de Madrid y vayan a votar pasarán a tener sus manos llenas de sangre. Cada insulto o paliza que reciba una persona trans, que les quede claro que son parte responsable", ha advertido Antonelli. "Basta de tutelas y paternalismos, queremos vivir nuestra vida libre y en paz. llegaremos hasta donde haya que llegar. Si algo ha aprendido este colectivo es a caernos y levantarnos. Le digo al PP que no nos vamos a ir. Ha llegado la hora de mirarnos de frente", ha añadido.

Defensa de los derechos

Entre las más de mil personas congregadas había "habituales" de manifestaciones por la defensa de los derechos, ya sea por Palestina o por el colectivo trans, como Isabel Trejo y Silvia Sánchez, que se mostraban sorprendidas de la "poca gente" que se había reunido este domingo en la capital, ante una causa que consideran excede a las personas trans o LGTBI al tratarse de una pérdida de derechos. "La gravedad requiere que todo el mundo se vuelque dada la pérdida de derechos tan fundamental. Y es que parece que vamos avanzando y viene esta señora, con mucho estilo, aquitárnosloss", explican.

"Estamos en contra de la agenda ultra que lleva Ayuso porque lo hace con nocturnidad y alevosía, de prisa y corriendo en la semana del puente. La libertad para esta señora es solo la libertad de mercado y poco más, los derechos ya si eso en otra ocasión", dice Ana Cayuela, que partipa en Izquierda Unida, PSC y Comisiones Obreas, en compañía de sus amigos Vicente La bella y Ana Cayuela.

Violaciones grupales

Durante la marcha, la ministra de Igualdad ha reconocido que "están fallando algunas cosas" ante el aumento de las violaciones grupales y el alto número de menores en delitos sexuales. Redondo se ha mostrado preocupada, pero ha pedido "analizarlo con tranquilidad", en referencia al 'Informe sobre delitos contra la libertad sexual de 2022' del Ministerio del Interior, que constata que las violaciones cometidas por más de una de persona se han doblado en comparación con 2017.

Ha asegurado que estos resultados pueden deberse a que ahora "hay más denuncias", pero también ha admitido que "están fallando algunas cosas" que se "han asumido con normalidad y hay que repensar", como la pornografía y el acceso que los menores tienen a ella.