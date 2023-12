Una de las supersticiones más extendidas cuando nos sentamos a la mesa es la falsa creencia de que brindar con agua da mala suerte. Esta idea se remonta a la mitología griega que contaba que los muertos castigados con el sufrimiento eterno para siempre, tenían que beber del río Lete, uno de los ríos del Inframundo, para olvidar su vida pasada y corpórea. Los griegos solían honrar y brindar a los muertos con vasos llenos de agua que simbolizaban su viaje a las profundidades del Hades. Esta historia ha calado en muchas culturas y ha terminado derivando en la superstición de que brindar con agua se considera un presagio de mala suerte. Pero además de carecer de cualquier base científica, los que se creyeron esta historia, no conocían Vichy Catalan, ni sus propiedades digestivas, ni su composición mineral.

Una Navidades con un sabor único

No debemos olvidar que el cuerpo humano está formado principalmente por agua, por lo que necesitamos beber e hidratarnos constantemente. Nuestro organismo no funcionaría sin ella, por lo que podemos afirmar que el agua es vida. Siendo algo tan importante, esta bebida debe coronar la mesa en todas las comidas y cenas navideñas. Y gracias a su sabor inconfundible, Vichy Catalan es el compañero perfecto de estas fiestas. Una elección que no solo deleitará el paladar de los más exquisitos, sino que además cuenta con propiedades digestivas.

Ahora que hemos conseguido desmontar uno de los mitos que más circulan sobre el agua, vamos a olvidarnos de las supersticiones y a tomar buenas decisiones. Estas Navidades, demos a Vichy Catalan el protagonismo que se merece y dejemos un hueco principal en la mesa durante las reuniones familiares. Apartemos las supersticiones y brindemos por los reencuentros, por tener salud, por el amor… ¡por la vida!

Con propiedades digestivas

Vichy Catalan es una marca líder en el mercado de las aguas minerales europeas. En 1881, el Dr. Modest Furest i Roca descubrió las propiedades saludables de las aguas que brotan del manantial Vichy Catalan, en Caldes de Malavella (Girona), a 60 grados y con su propio gas. Desde entonces, la marca ha ido innovando año tras año para poder adaptarse a las necesidades del consumidor, que, junto con la marca, han ido evolucionando. Posicionados como líderes de la categoría a nivel nacional, uno de sus puntos fuertes es el formato retornable, que desde sus inicios aboga por un modelo sostenible de consumo y, a día de hoy, es el formato estrella de la compañía. Pero, además, Vichy Catalan se ha posicionado como líder gracias a su composición mineral que le aporta propiedades digestivas y con un sabor inconfundible.

Gracias a este trabajo y su adaptación a las necesidades del mercado, Vichy Catalan ha ampliado su gama de productos, siempre basados en la calidad y en ofrecer bebidas saludables. En los últimos años, la compañía ha lanzado la gama de Vichy Catalan Sabores con 0% Azúcares (naranja, limón, lima-limón y menta); Vichy Catalan Fruit (naranja, limón, piña coco, fresa y manzana), elaborada únicamente con zumo de fruta y la Genuina Vichy Catalan, y sin azúcares añadidos; y Vichy Catalan Premium Tonic Water, una tónica sin azúcar, con un sabor elegante y un sofisticado matiz a mandarina, creada para ser degustada sola o en cócteles y combinados.