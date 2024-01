Celebrar el centenario es todo un logro, y para Norah Shaw, quien alcanzó los 106 años, su hija Gill decidió hacer de su cumpleaños una experiencia inolvidable. La señora Shaw, residente de Tennyson Wharf Care Home en Inglaterra, expresó el deseo de tener "un hombre guapo" para su celebración, un deseo que su hija se propuso cumplir de manera singular.

En el evento, organizado en la residencia decorada para la ocasión, un stripper de 32 años, parte de la compañía 'Butlers in the Buff', se presentó ante Norah. Ataviado únicamente con una pajarita negra y un delantal sin ropa interior, el joven sorprendió a la cumpleañera, quien no pudo contener la risa y compartió sus impresiones en una entrevista para PA Real Life.

"Me sorprendió mucho cuando se dio la vuelta, porque no tenía ropa interior. Fue bastante divertido. Tenía que seguir viéndolo, así que le pedí que trajera algunos sándwiches", compartió Norah con una sonrisa. Tras el peculiar espectáculo, la centenaria expresó su fascinación por el joven y admitió que nunca había presenciado algo similar.

Gill, la hija de Norah, elogió a su madre como una mujer "brillante e independiente". Norah, quien ingresó a la residencia hace un año, ha vivido una vida plena, celebrando junto a su familia compuesta por tres hijos, siete nietos y seis bisnietos. Casada en 1939 con Henry Shaw, tras enviudar, Norah aseguró que no planea volver a casarse, ya que, en sus propias palabras, no tiene intenciones de "lavarle los calcetines a nadie más". La vida de Norah Shaw, con 106 años a sus espaldas, es un testimonio vibrante de experiencias y alegría.