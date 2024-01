Hoy en día, es raro que un cliente tenga que enseñar el DNI al hacer una compra con una tarjeta bancaria. Sin embargo, hace tiempo esta práctica era bastante frecuente. Por esto, el Banco de España ha comunicado en su blog oficial lo que debemos hacer si nos encontramos de nuevo con esta situación, y si es obligatorio mostrarlo o no.

El Banco de España determina que no hay "una respuesta clara", ya que "no existen leyes que establezcan su obligatoriedad". La decisión sobre pedir o no pedir el documento recae sobre cada establecimiento. Además, desde la institución recuerdan que la única razón de solicitar el DNI es "evitar el fraude y que se produzcan compras por personas que no fueran el titular legítimo de esa tarjeta".

Ya no es tan frecuente que se pida el DNI al pagar con tarjeta

Las tarjetas bancarias que tenemos actualmente vienen preparadas con todo tipo de sistemas de seguridad, desde el contactless hasta el PIN de cuatro dígitos, por lo que no es realmente necesario comprobar que la persona es realmente el titular de la tarjeta. Hoy en día es totalmente seguro realizar las transacciones "de forma rápida y eficaz", por lo que pedir el DNI al cliente está prácticamente extinguido.

Esto tienes que hacer si te piden el DNI al pagar con tarjeta

Si te dispones a pagar en un establecimiento, te piden el DNI y por el motivo que sea no lo llevas encima, puedes acreditar tu identidad con el pasaporte, el carné de conducir o cualquier otro documento que demuestre que eres quien dices ser. Así, "el establecimiento no podría negarse a admitir el pago con tarjeta".

El Banco de España también recomienda a los clientes tomarse su tiempo y recuerdan que pedir el DNI "solo aumenta la seguridad de la operación" y que tenemos derecho a solicitar una copia del recibo. Por último, animan a revisar bien "que el importe introducido en el datáfono sea el correcto".