"Estamos igual que hace dos años, no hay test en España y nadie quiere pagar el precio de traerlos de China". Quien habla pertenece a una de las principales empresas importadoras de este tipo de pruebas para la detección de la gripe y la Covid que, en estos días, mantienen a media España en la cama. Mientras el Ministerio de Sanidad y las comunidades se enfrentan a costa de la implantación obligatoria de las mascarillas en espacios sanitarios, a pie de calle, algunas farmacias ya admiten que se han quedado sin test, sobre todo para la gripe A, como ocurriera en la sexta ola de escalada de contagios del covid -en vísperas de la Navidad de 2021-, y, también, que empiezan a faltar mascarillas.

La que fue una de las peores pesadillas de la pandemia -la escasez de test en las boticas- parece revivirse estos días por el empuje de las infecciones respiratorias que tensan el sistema sanitario. En España, actualmente, la incidencia de la gripe a nivel nacional ya ha alcanzado casi los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, con algunas regiones que ya sobrepasan ese umbral y centros de salud y hospitales al límite.

Demanda disparada

En este escenario, importadores de uno de los autotest covid más vendido a nivel mundial (fabricado en China), que piden mantenerse en el anonimato, reconocen a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, que existe un problema de desabastecimiento para la demanda que hay actualmente, tanto de las pruebas de covid como las de gripe. Inesperada porque, una vez dada por acabada la emergencia sanitaria por el coronavirus, se preveía que la gripe azotase, pero no tan pronto ni con tanta fuerza.

Este lunes, la consultora IQVIA, aportaba un análisis según el cual la venta de test de antígenos y de test de gripe en las farmacias ha subido un 60 % con respecto a la semana anterior. Los principales datos muestran que, entre el 26 y el 31 de diciembre, se han vendido 1,6 millones de unidades de pruebas para detectar la gripe -la A es la predominante en este momento- y el coronavirus. La tendencia al alza, indican desde la consultora, es previsible que se mantenga en los próximos días debido a las previsiones de contagio, puesto que el pico se estima en las dos semanas venideras.

"Un montón de stock"

Mientras tanto, hay quienes han acudido a la farmacia y se han encontrado con que no hay test disponibles. Ahora, entre los más vendidos, están el test duo covid y gripe que combina la prueba rápida de antígenos del SARS-CoV-2 con la de la gripe A y B con muestras de hisopo nasal.

"Lo que ha pasado es que el año pasado no se vendieron tantos test y nos quedamos con un montón de stock que justo ha caducado ahora", señalan desde una empresa de importación

"Lo que ha pasado es que el año pasado no se vendieron tantos test y nos quedamos con un montón de stock que justo ha caducado ahora y no se ha podido vender o se ha vendido muy por debajo de su precio, con las perdidas que eso conlleva", explican los importadores.

La "bolita de cristal"

"Como no tenemos una bolita de cristal y, ante las perdidas del año pasado, no hemos traído test; ahora, cuando faltan, nos piden un precio para que les importemos, pero no quieren pagar lo que cuestan. Así que hay desabastecimiento otra vez", indican las mismas fuentes. "El coste depende de las cantidades que importes y del coste del transporte. Como se necesitan ahora, habría que traerlos por avión y eso los encarece. En barco tardan dos meses aproximadamente en llegar", abunda. Añaden que tampoco hay mucho stock de este tipo de pruebas en Europa.

El precio estaría entre 1,05 y 1,15 euros al distribuidor (como Cofares o el Grupo Hefame, las grandes cooperativas de distribución de medicamentos y productos farmacéuticos en España). "Lo que sucede es que no, no hay margen para ellos y para la farmacia, porque el precio está limitado a 2,94 euros", indican desde esta empresa.

Las citadas fuentes se remontan a enero de 2022 cuando la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento, conformada por el Gobierno y las comunidades, fijaban un precio de tope máximo de venta de 2,94 euros para los autotest de antígenos, que llegaron a costar hasta 15 euros en las boticas en las sucesivas oleadas de coronavirus.

Exportación a otros países

Además, se remiten a una situación similar, de desabastecimiento, y en este caso a costa del covid, que se dio en 2021 y provocó un enorme caos. En septiembre de ese año, cuando España ya creía salir de la pandemia, las ventas se paralizaron y las importadoras se quedaron con un enorme stock de pruebas diagnósticas que comenzaron a vender a países como Alemania o Polonia donde los pedidos eran cada vez mayores porque, entonces, anticipaban que la nueva variante ómicron podría estar ya circulando. Cuando, en plena Navidad, llegó a nuestro país una potentísima oleada de covid, era imposible encontrar test en las farmacias.

Aunque desde la importadora consultada por este diario no saben precisar cuántos test habrían caducado en estos meses pasados -la misma compañía admite que ya no importaba muchos- sí señalan que "se han vendido muchos test a 0,10, o 0,05 céntimos por baja caducidad". Se trataba de empresas que tenían mucho stock y "se lo querían quitar porque iba a caducar; a nosotros nos llegaban muchas ofertas", continúan.

"Se han agotado todos"

En Madrid, las farmacias ya notan la tensión que vive el sistema sanitario. "Lo tenemos en falta, no sé si habrá en alguna farmacia, pero nosotros no tenemos. Se han agotado todos", señalan a El Periódico de España desde una botica ubicada en Puerta del Ángel sobre los test de gripe A.

Desde otra oficina visitada por este diario, cercana al madrileño Hospital Gregorio Marañón -que en estos días vive una enorme presión en los servicios de Urgencias por las infecciones respiratorias-, y donde, por cierto, tanto empleados como clientes llevan mascarilla, señalan que días pasados hubo problemas puntuales de suministro, pero ahora se han repuesto. Eso sí, indican que empieza a haber problemas para el abastecimiento de mascarillas porque se habían dejado de fabricar. "Estamos como hace dos años", resumen.

Fuera de esta comunidad, en Amieva (Asturias), donde tiene su botica el presidente de los farmacéuticos rurales, Jaime Espolita, explica que, en la localidad, la semana pasada no se podían conseguir de los combinados covid/gripe, pero sí de los coronavirus, al menos a través de Cofares que es con quien trabaja el boticario. Este martes, añade, ya tiene de los dos.

"Gran variedad de test"

Otra cosa, apuntan, es que, en algún momento, alguna botica se haya quedado sin las pruebas por el pico de demanda estos días. El colegio madrileño, por su parte, asegura que ha subido la demanda, pero que "hasta ahora hay producto y alternativas suficientes".