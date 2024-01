Los huevos son altamente beneficiosos debido a su densidad nutricional y perfil nutricional completo. Son una excelente fuente de proteínas de alta calidad, que contienen todos los aminoácidos esenciales necesarios para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. Además, los huevos son ricos en vitaminas como la vitamina A, vitamina B12, vitamina D y ácido fólico, así como en minerales esenciales como el hierro y el zinc.

Además, los huevos son una fuente importante de colina, un nutriente esencial para la función cerebral y la salud del sistema nervioso. A pesar de que los huevos contienen una cantidad significativa de grasas, gran parte de estas son grasas saludables, incluyendo ácidos grasos omega-3, que son beneficiosos para la salud cardiovascular. Consumir huevos en moderación puede contribuir a una dieta equilibrada y proporcionar una variedad de nutrientes esenciales que son fundamentales para el mantenimiento y la mejora de la salud.

Por si no fuera suficiente con su importancia como alimento, los huevos poseen también un buen número de propiedades que nos pueden ayudar en el hogar como veremos a continuación. Si quieres conocer 10 cosas que no conocías no te pierdas el siguiente decálogo.

; no alterará su sabor y le dará mayor consistencia. Si odias que los huevos se rompan al cocerlos, antes de introducirlos en el agua frota con cuidado la cáscara con medio limón.

Cuando prepares unos huevos revueltos y quieras que te queden más esponjosos y cundan más, añade al batido un chorrito de agua con gas; crecen por arte de magia. Si quieres aumentar el volumen de los huevos batidos, añade 2 cucharadas de agua tibia por cada 4 huevos.

, llena una cacerola con agua fría e introdúcelos dentro: si se hunden en el fondo, son frescos; si se quedan flotando en el medio, mejor que no los consumas. Para que los huevos duros no se rompan ni se desmiguen al cortarlos en rodajas, moja la hoja del cuchillo en agua fría.

Para darles un toque divertido a los huevos cocidos, cuécelos en agua de espinacas y te quedarán de color verde; en agua de remolachas saldrán rosas; y amarillos si los cueces en agua de pimentón.

Cuando se te haya roto un huevo lo hayas cascado y no vayas a utilizarlo, puedes guardarlo en el frigorífico durante un par de días si introduces la yema en un bol y lo cubres con agua fría; no es aconsejable guardarlo más de dos días.

Un remedio muy eficaz para aclarar la voz en los procesos catarrales que van acompañados de ronquera o afonía es tomar la yema de un huevo batido con unas gotitas de limón y azúcar. Para luchar contra las canas: Tus pelos grises pueden recuperar su tono natural con un sencillo tinte : mezcla unas cuantas hojas de nogal , unas nueces trituradas , una cáscara de huevo y un poco de romero ; cuando te vayas a lavar el pelo , utiliza el preparado en el último aclarado.