La reincorporación del jefe de la Unidad de UCI Pediátrica del Hospital Universitario La Paz por decisión judicial ha vuelto a encender a los profesionales del gran centro sanitario madrileño. Los trabajadores han salido a la calle esta mañana a protestar por el cierre de esta unidad que aunque no se haya producido oficialmente, según insisten desde la Consejería de Sanidad, profesionales del centro y sindicatos alertan de que sí lo hace de facto por la falta de facultativos que han rechazado trabajar con el responsable del departamento.

El cataclismo en el centro sanitario ha provocado la reacción del Ministerio de Sanidad. "La situación de la UCI pediátrica del Hospital La Paz es el resultado de un problema de largo recorrido que debería haberse solucionado", indican fuentes del departamento que encabeza Mónica García a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

"Hace falta cuidar la situación de los trabajadores para que estos puedan cuidar a los pacientes y, teniendo todo el respeto al proceso judicial concurrente, parece claro que esos trabajadores y trabajadoras podían hacer recibido más acciones para cuidarles y garantizar su bienestar", abundan las mismas fuentes del ministerio.

Reincorporación del jefe

El jefe de las urgencias pediátricas fue denunciado por acoso laboral por varios de sus compañeros de departamento. Fue apartado del puesto, pero el juzgado no encontró pruebas suficientes y obligó a su reincorporación, según relatan fuentes del propio hospital. Su readmisión provocó algunas bajas del personal de Pediatría y la Gerencia del Hospital decidió cesarlo alegando que la situación creada ante las múltiples bajas afectaban al servicio ofrecido, constata la Consejería de Sanidad.

Sin embargo, el responsable de área ha vuelto a ser readmitido este lunes por orden judicial y eso ha provocado "la renuncia y pérdida de todos los adjuntos", según ha denunciado el sindicato AMYTS este mismo miércoles por la mañana. Varios trabajadores, amplía Efe, se han visto obligados a coger la baja para proteger su salud mental y garantizar la seguridad de los pacientes.

😱Se desmonta la UCI pediátrica del #HospitaLaPaz. La nueva reincorporación del Dr. de la Oliva al frente del Servicio, por orden judicial, ha supuesto la renuncia y pérdida de todos los adjuntos. La Dirección obligada a cerrar la Unidad y trasladar a los niños #Sanidad #Madrid — Amyts La Paz (@AmytsLaPaz) 17 de enero de 2024

Este mismo miércoles, curiosamente, en el centro, se presentaba una guía destinada a niños trasplantados y sus familias, en colaboración con la Fundación MAPFRE y la Asociación Española de Pediatría (AEP). Recoge los hallazgos de un estudio de investigación, centrado en el análisis de los beneficios psicosociales de tener mascotas en hogares de niños trasplantados, al tiempo que destaca los riesgos potenciales de infecciones zoonóticas asociadas. Un interesante trabajo que ha pasado desapercibido ante el cataclismo generado en el centro, referente precisamente en trasplante infantil.

Manifestaciones

"Se desmonta la UCI pediátrica del Hospital La Paz", anunciaba Amyts en su cuenta de Twitter, explicando que se debe a la "reincorporación del Dr. de la Oliva al frente del Servicio" y que la dirección del centro se ha visto "obligada a cerrar la Unidad y trasladar a los niños".

En la puerta del hospital se han manifestado varios trabajadores esta mañana a partir de las doce del mediodía, hora en la que CCOO había convocado esta protesta. Allí han estado varios jefes de área, como el jefe de Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica y Trasplante Hematopoyético, Antonio Pérez, o el Jefe de Servicio de Cirugía Cardiaca Infantil del Hospital, Ángel Aroca.

Un cierre obligado

Desde AMYTS detallan que la UCI Pediátrica, administrativamente, no está cerrada al quedar únicamente un facultativo disponible, el doctor Pedro de la Oliva. Sin embargo, "la unidad de facto se queda sin funciones al no contar con efectivos suficientes". Explica el sindicato que se está trasladando a los seis pacientes que quedan en la unidad a otras zonas del hospital (reanimación posquirúrgica, hepatología y neonatología) y tienen garantizada la asistencia.

AMYTS, que traslada un mensaje de tranquilidad a las familias, recuerda que viene "advirtiendo desde hace mucho tiempo de esta problemática generada por un conflicto laboral"

El sindicato médico, que traslada un mensaje de tranquilidad a las familias, recuerda que viene "advirtiendo desde hace mucho tiempo de esta problemática generada por un conflicto laboral que está provocando un enorme sufrimiento al personal afectado y riesgo de disfuncionalidades en la asistencia".

"Los compañeros afectados cuentan con el apoyo masivo de la mayor parte de los profesionales sanitarios de La Paz y con el apoyo y acompañamiento de AMYTS como se ha demostrado en la concentración espontánea a las puertas del hospital de este miércoles", han señalado. Por todo ello, animan a la Consejería de Sanidad "a que dé soluciones satisfactorias a la mayor brevedad posible para que la normalidad vuelva a una UCI Pediátrica que es clave en la sanidad madrileña".

Mensaje de calma

"No se cierra el servicio", intentan tranquilizar desde la Consejería, que aseguran que el servicio "se presta con recursos propios del hospital". Pero en el propio hospital explican que sin médicos no hay servicio posible. Desde CCOO consideran "inaudito que la Dirección del Hospital y la Consejería de Sanidad hayan permitido que se llegue a este extremo en un conflicto interno que lleva meses gestándose".

Lamentan que este es un hospital "referente del territorio español, de gran número de enfermedades pediátricas complejas", algo que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, suele repetir, y que no es concebible que se permita él cierra de la unidad "por la baja de toda su plantilla de médicos". Este es el centro de referencia para los trasplantes pediátricos y la atención a pacientes oncológicos, respiratorios, cardíacos y crónicos y, según relatan fuentes del propio centro, las bajas no solo afectan al servicio de UCI sino "a todo el hospital infantil".