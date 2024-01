Mónica García ha comparecido este viernes por primera vez en el Congreso para dar cuenta de sus planes al frente del Ministerio de Sanidad y como suele ser habitual en este tipo de sesiones al inicio de la legislatura, ha anunciado un buen número de nuevas leyes, estrategias y planes para llevar a cabo un triple objetivo: "Recuperar el orgullo de la sanidad pública, adaptarla a los retos del siglo XXI y ensanchar el sistema".

En este marco, ha informado de que el Gobierno está trabajando ya en una "ley centrada en la protección de la salud de menores respecto al consumo de alcohol", que también amparará a las embarazadas. No obstante, la idea de aprobar una ley estatal antialcohol en menores no es nueva. Fue anunciada, allá por el 2001, por Mariano Rajoy cuando era ministro del Interior y el plan fue recuperado después por varios ministros socialistas de Sanidad, pero no ha visto la luz.

García se compromete ahora a darle un empujón, teniendo en cuenta los siguientes datos: El 70% de los jóvenes de entre 14 y 18 años admite haber bebido alcohol en los últimos 12 meses y algo más de la mitad lo han consumido en los últimos 30 días, según la encuesta Estudes.

Los ejes

Para dar respuesta a este problema y evitar que niños tan pequeños beban alcohol, el anteproyecto girará en torno a cinco ejes: introducir en el ordenamiento los compromisos internacionales con el fin de armonizar la normativa estatal, autonómica y municipal en cuanto a la venta de alcohol a menores y a la comunicación comercial; incorporar la salud pública y los determinantes comerciales (es decir, tener en cuenta la clase social, el lugar de residencia, etc.) para aprobar medidas preventivas; incorporar la "prevención ambiental" para proteger a los menores de la exposición al consumo; aprobar herramientas preventivas en el ámbito educativo y familiar y, en quinto lugar, "favorecer las alternativas sociales y de ocio".

García no ha informado de qué medidas concretas incluirá la nueva normativa, que aún está en el inicio, pero ha asegurado que el Ministerio "busca contribuir a un cambio cultural que modifique la percepción de riesgo con el fin de reducir su consumo, sobre todo en edades más tempranas". A esta iniciativa se sumará el endurecimiento de la ley antitabaco, con la ampliación de los espacios sin humo y la regulación de los vapeadores, que ya anunció al llegar al Ministerio.

Privatización y salud mental

Asimismo, en plena polémica por las trabas que la alcaldesa de Ripoll pone al empadronamiento de inmigrantes, lo que impide su acceso a la tarjeta sanitaria, ha indicado que "en los próximos meses dará salida" a una ley que recupere por completo la "universalidad" del sistema de salud, con el fin de que todos los inmigrantes, con o 'sin papeles', puedan tener acceso a la sanidad.

Por otro lado, García ha arremetido contra la privatización sanitaria hasta el punto de sostener que hay "numerosa evidencia científica" que indica que "está vinculada con el aumento de la mortalidad evitable y con empeoramiento de la calidad en la asistencia". Por ello, ha anunciado el impulso de una ley de gestión pública del sistema, "que blinde" la sanidad pública.

Asimismo, ha puesto el acento en mejorar la Atención Primaria y reforzar la atención a la salud mental. "Voy a ser muy clara: un médico que ve a 60 pacientes al día y solo le da tiempo a recetar lorazepam no es medicina. Es un parche. Un servicio de urgencias extrahospitalarias sin un equipo sanitario completo no son urgencias. Son un parche", ha sostenido.

Plan contra el suicidio

Para frenar esta situación, ha anunciado que aumentará un 15% las plazas de médicos de familia y duplicará el número de psicólogos esta legislatura. Asimismo, impulsará un Pacto de Estado por la Salud Mental, similar al que se puso en marcha contra la violencia de género, dotado de financiación y que dé pautas para mejorar la coordinación.

En el ámbito de la salud mental, también ha anunciado la puesta en marcha de un "Plan de Actuaciones ante el Suicidio", dado que las cifras de suicidio son "relativamente bajas" respecto a otros países, pero existe una "alarma social" a la que hay que dar respuesta y las cifras "nunca son suficientemente bajas". De nuevo, sin adelantar las medidas concretas que incluirá un plan que está en sus inicios, sí ha señalado cuáles serán sus pilares: mejorar el programa de atención telefónica 024; la puesta en marcha de paneles de expertos; la recogida y elaboración centralizada de información y la aprobación de medidas preventivas.

Gafas y cannabis

Por otra parte, ha asegurado que prevé ampliar la cartera de servicios para que "la gente no tenga que echar mano al bolsillo cuando necesite una prestación". Para ello, quiere que los mayores de 65 años puedan acceder al programa de salud bucodental que ya tiene la población infantojuvenil, embarazadas o personas con discapacidad. Además, "a lo largo de la legislatura" se ha comprometido a incorporar "la salud visual, las gafas y lentillas" a la cartera común, pero sin desgranar en qué cuantías o qué colectivos se verían beneficiados. También se incorporá la atención temprana para niños con problemas de neurodesarrollo, que ahora muchas familias tienen que costear de su bolsillo.

Por último, ha mencionado una normativa para "regular el cannabis para uso terapéutico, [...] de acuerdo con la evidencia disponible y las garantías que rodean a todo producto terapéutico" y se ha comprometido a llevar a cabo tres de las principales demandas médicas: reconocer la especialidad de infecciosas, de urgencias y de genética.