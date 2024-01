La laxitud de Mauritania se hace patente: el 72% de los cayucos llega de sus costas a Canarias

La llegada de 2.234 migrantes en los últimos cuatro días agrava la situación de emergencia humanitaria Canarias. La capacidad de recepción de El Hierro se ha saturado, pues ha recibido a 1.286 personas desde el viernes. A lo largo de un fin de semana frenético, los servicios de emergencias de las Islas han atendido a los ocupantes de 29 barquillas precarias y, al menos, 24 de ellas zarparon desde Mauritania. Este dato confirma las previsiones del Gobierno de Canarias, que la semana pasada anticipó un aumento significativo en el número de embarcaciones provenientes las costas mauritanas, tras recibir la advertencia del Ministerio del Interior sobre la situación en el país africano, donde calculan que hay más de 300.000 personas esperando la oportunidad de subirse a un cayuco para dar el salto a Europa a través de las Islas.

Desde diciembre se comenzó a monitorear un repunte de las embarcaciones que comenzaban su viaje en Mauritania y, precisamente, ese es el origen del 72% de las barquillas que han llegado al Archipiélago en lo que va de año. Las buenas relaciones entre Nuackot y Madrid y la colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países para frenar la salida de cayucos desde sus costas, no son suficientes. El país africano instaura una laxa política fronteriza y se pone de perfil ante las numerosas salidas de migrantes hacia Canarias. Esta falta de control es una conocida medida de presión para obtener ayuda económica a cambio de actuar como agente de fronteras para Europa. Un acuerdo que renovó Túnez a finales de 2022 y que aportó más de cien millones de euros a las arcas del país africano.

A bordo de las barquillas que están zarpando desde Mauritania viajan personas procedentes principalmente de países del África subsahariana, como Malí, Senegal, Guinea-Conakri, Gambia, Camerún y Costa de Marfil. Detrás de esta presión migratoria procedente de las costas mauritanas está la inestabilidad e inseguridad que se vive en la región del Sahel, que está obligando a miles de ciudadanos a desplazarse. Así, hace unas semanas, el Gobierno de Nuakchot pidió ayuda económica a la comunidad internacional para poder atender a los más de 100.000 malienses que se han instalado en campos de refugiados en las zonas desérticas de la frontera entre ambos países.

Cinco fallecidos

Ante la «insostenible» situación migratoria y la constante llegada de cayucos a El Hierro, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, da un golpe de timón y ha suspendido su agenda para trasladarse mañana a la isla. Además, confía en que podrá ponerse en contacto con el presidente, Pedro Sánchez, para que haya una «respuesta inmediata» al problema. Este mes han arribado a las Islas 6.530 migrantes y tres de cada cinco lo hicieron a El Hierro. El archipiélago canario ha sido testigo de un constante flujo de migrantes desde el pasado verano, pero la cifra registrada durante este fin de semana ha superado todas las expectativas para esta época del año. Hasta ahora, el peor enero había sido el de 2022, cuando alcanzaron las costas canarias 3.194 personas de forma irregular. El año pasado hubo que esperar a junio para registrar una cifra de llegadas similar a la que se ha confirmado en los primeros 29 días de 2023.

Más de 900 menores han arriesgado su vida este mes para alcanzar las costas canarias en cayuco

El jefe del Ejecutivo canario exigió «saber qué contactos se están manteniendo desde la Unión Europea y desde el Gobierno de España con este país para poder desplegar el Frontex». Además, mostró su preocupación «no solo porque sin el despliegue de la agencia europea no se puede ejercer un control sino tampoco se puede evitar las muertes que se están produciendo». A lo largo del fin de semana, los cuerpos de cuatro personas que no soportaron la travesía llegaron a El Hierro y una quinta falleció mientras era atendida por los servicios sanitarios de la isla. Los restos mortales de estas cinco personas descansarán en el cementerio municipal de El Pinar de El Hierro. Dos de ellos han podido ser identificados, gracias a que tenían el pasaporte entre sus pertenencias, y los otros tres solo tendrán un código en sus nichos.

Dada la cantidad de migrantes que arribaron este fin de semana a la isla del Meridiano el domingo fueron derivados a otros recursos en Tenerife un total de 300 personas a bordo de la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil y otras 61 más en un barco de la línea regular de la Naviera Armas.

Niños y adolescentes

Pese a lo peligroso de la ruta, 984 niños y adolescentes han arriesgado su vida en lo que va de año para llegar a Canarias. De ellos, al menos 340 arribaron este fin de semana a las Islas. El número de menores migrantes que han alcanzado este mes las costas del Archipiélago sin la compañía de un familiar supera los 900. Así, ya hay más de 5.500 menores bajo la tutela del Gobierno autonómico. Clavijo insistió en que han hecho todo lo posible para que se puedan acometer las reformas legales necesarias para el reparto de los menores migrantes no acompañados entre todo el territorio nacional. El presidente autonómico aseguró que «a día de hoy el único que ha hecho la tarea es el Gobierno de Canarias, que hemos elaborado cuatro modificaciones o cuatro posibilidades de modificación legislativa. Las tiene el Gobierno de España y las tienen los portavoces parlamentarios del Parlamento de Canarias».

Rescatan a 6.530 migrantes en el peor enero desde 2022, cuando llegaron 3.194 personas

«Parece solo hablamos de estadística y nos olvidamos de que son menores, son niños y niñas que pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros hermanos», lamentó Clavijo, quien alertó de que las oenegés han dicho que «no pueden más». En estos momentos, apuntó, Canarias no puede garantizar como es debido el desarrollo de estos menores, lo que es «un asunto de España», frente al que el Archipiélago vuelve a «sentirse solo». Está previsto que este miércoles, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viaje a las Islas para conocer de primera mano la situación en la que se encuentran los niños y adolescentes migrantes que han llegado a Canarias sin el respaldo de un adulto. «Ya no solo se trata de trasladar a los adultos, que se tienen que trasladar con celeridad, sino que la situación de los menores no la podemos asumir por algo tan básico como es garantizar los derechos de esos niños», apuntó Clavijo.

Mañana se reunirá por primera vez la Comisión Interministerial de Inmigración, que presidirá el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para abordar la gestión de los migrantes llegados a Canarias.

Nueva Canarias denunció el agravamiento de la crisis migratoria que afronta Canarias y exigió «respuestas legales, humanitarias y solidarias, sin más dilaciones ni planteamientos ambiguos o xenófobos». La formación canarista apoya al Gobierno canario para exigir al gabinete de Pedro Sánchez una solución «rápida» y el compromiso del resto de las comunidades para acoger, de forma obligatoria, a los menores que llegan a las costas del Archipiélago para garantizarles los derechos que les asisten.

Últimas llegadas

El Ejecutivo canario ya trabaja en reforzar la atención sanitaria a los herreños y a los migrantes recién llegados a la isla. Así, el presidente canario agradeció la labor de los sanitarios públicos de El Hierro, que «en los últimos días no solo no han librado, sino que han doblado turno para poder atender la emergencia migratoria y seguir prestando servicio a la población».

Las últimas llegadas se han registrado en Tenerife, a donde han llegado 216 personas a bordo de dos barquillas. Sobre las diez de la noche del domingo, la salvamar Alpheratz se movilizó para ir a socorrer, al suroeste de la isla a los ocupantes de una embarcación localizada por el Helimer 206. En ella viajaban 137 personas de origen subsahariano –109 varones, cuatro mujeres y 24 menores–, a quienes acompañó hasta Los Cristianos, donde fueron desembarcadas sobre la una y media de la madrugada. Al mismo puerto, arribaron 79 personas subsaharianas –71 varones, tres mujeres y cuatro menores– que viajaban a bordo de un cayuco. La embarcación fue avistada por un pescador en la zona de Costa Adeje, cerca del hotel Bahía del Duque, y tras la atención sanitaria a pie de muelle cuatro personas fueron derivadas a centros sanitarios con diferentes patologías.