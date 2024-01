El SEPE ofrece a las personas desempleadas de más de 52 años la posibilidad de recibir su subsidio en combinación con otras ayudas adicionales, lo cual puede incrementar sus ingresos. Aquellos que ya reciben la ayuda mensual no contributiva de 451,92 euros del SEPE pueden optar a dos subsidios suplementarios si reúnen los criterios establecidos. Es importante señalar que estas ayudas adicionales no se gestionan a través del SEPE, sino que dependen de distintas entidades y cada una tiene un procedimiento específico y requisitos particulares.

Para quienes ya disfrutan de la prestación no contributiva para mayores de 52 años, basta con solicitar estas dos ayudas suplementarias. Sin embargo, para aquellos que aún no han solicitado este subsidio, es necesario cumplir con ciertos requisitos y presentar la documentación pertinente. Las dos únicas prestaciones no contributivas compatibles con el subsidio para desempleados mayores de 52 años son el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Mínima de Inserción (RMI), propias de cada comunidad autónoma.

Estas son las ayudas compatibles con el subsidio para mayores de 52 años

Ingreso Mínimo Vital (IMV)

En el caso del IMV, para calificar, el solicitante no debe exceder un umbral de ingresos mensuales que varía según el tamaño de la unidad familiar. Al cumplir con estas condiciones, el importe mensual del subsidio para mayores de 52 años del SEPE se incrementará con el IMV. La solicitud de esta ayuda requiere seguir ciertos pasos y cumplir con los requisitos establecidos.

Renta Mínima de Inserción (RMI)

Por otro lado, la Renta Mínima de Inserción, proporcionada por los Servicios Sociales de cada comunidad autónoma, es la segunda ayuda que se puede solicitar para aumentar los ingresos junto con el subsidio para mayores de 52 años. Esta ayuda varía en su cuantía según el gobierno autonómico y requiere que el solicitante cumpla con ciertos requisitos indispensables.

En resumen, el SEPE brinda a los desempleados mayores de 52 años la oportunidad de combinar su subsidio con otras ayudas económicas, siempre que cumplan con los requisitos necesarios. Aunque solo hay dos prestaciones no contributivas compatibles con este subsidio, cada una con su propio proceso de solicitud y condiciones específicas, es crucial que los interesados se informen bien sobre los requerimientos y procedimientos para su obtención.