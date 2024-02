¿Qué fue de los recreativos en Castellón?

Hubo un tiempo en que en Castelló lo que triunfaba no eran los salones de uñas, ni los esteticistas, ni los fisioterapeutas, eran los salones recreativos y los bares con máquina y futbolín. Un tiempo en el que “la chavalada” se juntaba en torno a unas “maquinitas”, sin importar la edad, los estudios, ni la clase social.

Un lugar donde crecer como persona, de hecho, entrar a algunas salas te convalidaba la EGB. Eso sí, para acceder había que sortear la típica fauna que rondaba los recreativos, porque sabían que eso era un nido de polluelos con los bolsillos repletos de monedas.

Abusones, quinquis, macarras, pedigüeños, plastas e incluso algún compañero del cole con el que no querías relacionarte, todos los locales tenían su propia horda de gorrones esperando a los incautos pardillos. Solo puedo imaginar la cantidad de problemas que hubiéramos tenido de llevar móvil en aquella época que había tanto hurto y menudeo.

Cada persona tenía sus favoritos, los clásicos como Pac-Man, Tetris, Space Invaders o Bomb Jack. Los del tipo "yo contra todos" como Rastan, Shinobi, Commando o Ghosts 'n Goblins. Los cooperativos como Double Dragon, Final Fight, Metal Slug o Golden Axe.

En algunos podías jugar hasta con tres o cuatro amigos a la vez como en The Simpsons, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mercs o Sunset Riders. También de lucha, teníamos Street Fighter 2, Mortal Kombat o Tekken entre otros. Y buenos 'piques' con los deportivos como Tehkan World Cup, Windjammers, Virtua Tennis o el mítico Track and Field. Para los amantes de la velocidad había muchos como Pole Position, Out Run, Super Hang On, Enduro Racer, Sega Rally o Virtua Racing. Y muchos más que harían esta lista interminable, como por ejemplo: Snow Bros, The New Zealand Story, Toki... ¿Cuál era tu favorito?

Player two

Los recreativos eran el punto de encuentro para toda una generación, si llegabas pronto y no conocías a nadie, socializabas. No hacía falta quedar con los amigos, sabías que estaban allí, de hecho, podías intuir dónde iba a estar cada uno, en el futbolín, en el pinball, jugando al Street Fighter, etc.

El más céntrico era Royal, y era de los mejores, en el sentido que tenían buenas máquinas, juegos nuevos y aparatosos muebles como el Out Run que te podías sentar dentro y se movía. Otras que también tuvo fueron el After Burner con toda la cabina, y el Operation Wolf con la Uzi para disparar. Tenía futbolines, billares, pinballs y una temporada unas pistas de Scalextric. Además, estaba limpio y bien iluminado. En sus últimos años se transformó en una sala de tragaperras, más lucrativo, menos conflictivo, pero mucho más aburrido.

Insert coin

El dilema en aquellos tiempos era hacer durar la paga el máximo tiempo posible, para ello había que elegir muy cuidadosamente la máquina en la que ibas a depositar tu pequeña fortuna y concentrarte al máximo antes de ponerte a jugar, y, sobre todo, que no hubiera ningún «Gafe» cerca.

Si jugabas partidas de 2 jugadores, hombro con hombro, con un amigo o con un desconocido, era pura fantasía, codazos, empujones y toda suerte de artimañas para aguantar más que el rival, todo un desafío. Con la edad me he dado cuenta de que no es que yo fuera manco (que un poco también), es que la función principal de las máquinas era recaudar cuantas más monedas mejor, por lo que el nivel de dificultad era inhumano. Eso curtía como la mili, no como ahora jugando desde el sofá, con mandos inalámbricos e infinitos 'continúes'.

Otra sala famosa era Play, en la calle Enmedio, mucho más modesta en tamaño y en máquinas. El encargado un señor muy mayor, chiquitín, con boina, nada glamuroso (de ser americano hubiera sido boina verde). Daba bastante miedo y mantenía a raya a los macarras de la zona. Aunque un día fui testigo del robo de una máquina de bolas por un chaval en silla de ruedas, pero eso lo contaré otro día.

En este establecimiento estuvo el Mad Dog McCree un juego de pistolas en una pantalla enorme. Después pusieron el Super Sidekicks, de fútbol, en la misma pantalla. Ahora es una tienda de moda.

En la misma calle Enmedio estaba Billares, el templo del billar. Estaba en un entresuelo y subir esas escaleras era para valientes. Estrechas, oscuras y muy empinadas, sin duda, el lugar perfecto para una emboscada. Una vez arriba, todo tranquilo. Muchos billares franceses, pocos americanos, algunos ruidosos futbolines y un puñado escueto de recreativas, pero bien elegidas.

Recuerdo el Mercs para tres jugadores, o el de Tortugas Ninja para cuatro jugadores a la vez. Domingo, el encargado, a veces te dejaba jugar más tiempo al billar si veía que sabías manejarte con el taco.

Otro con mucha solera era Gayata en la calle Enseñanza, un clásico, y de los últimos en costar una partida 5 pesetas. Una de las buenas recreativas que tuvo era Ironman Off Road que tenía tres volantes y un vicio que ni el tabaco. Ahora hay un restaurante en su lugar, pero mantiene el nombre.

La mejor manera de conocer la ciudad

Cada instituto o colegio tenía cerca si no un salón recreativo, un bar con un par de recreativas. Había por toda la ciudad y era típico ir a explorar salones, una especie de ruta de descubrimiento y atrevimiento que te llevaba por todo el perímetro de Castelló. Tico’s, San Remo, Indian, un sábado cualquiera hacías unos cuantos kilómetros buscando esa nueva recreativa, más sofisticada, más llamativa en la que echar tus cinco duros. También había algunas salas que aun sabiendo donde estaban no te atrevías a pisar, quedaban fuera de tu jurisdicción, como Convoy, Grapa, La Bolera o Cocomanía.

En verano era un clásico ir a buscar nuevas recreativas por los bares o intentar encontrar una sala de ocio, por otras zonas, como por ejemplo en Benicàssim que tenía una muy buena sala en la calle principal y otra (Manhattan)en los bajos de los apartamentos por la zona del Eurosol. En Almassora estaban La Pera, Els Jocs y Recreativos Azahar.

Oropesa, Vila-real, Burriana, todos los pueblos contaban con establecimientos dedicados a los recreativos, billares o futbolines, unos más grandes, otros más modestos, pero todos con un denominador común, la diversión y la gente que compartía su pasión por los videojuegos.

Game over

Con la llegada de los años 2000, el avance tecnológico y la popularización de las consolas de videojuegos domésticas, las salas de recreativos comenzaron a perder relevancia. Las personas podían disfrutar de los juegos en la comodidad de sus hogares, eliminando la necesidad de desplazarse a una sala específica. Además, el cambio de moneda al euro, que hizo que una partida que solía costar 25 o 100 pesetas pasase a costar un euro, también influyó negativamente en su popularidad.

Con el tiempo, las salas de recreativos cerraron sus puertas. La nostalgia por aquellos tiempos dorados sigue presente, y aún hay algunas salas que se mantienen en funcionamiento, como la del Centro Comercial La Salera. Y en algunos lugares como Ibi, Málaga o Jaén se están abriendo museos dedicados exclusivamente a los recreativos.

👾📣¡Os presentamos nuestras nuevas incorporaciones a la colección de #arcades en el Museo! Las cuatro (4️⃣) son videojuegos de reciente creación que han sido inauguradas en nuestra #ArcadeCon2023. ¡Dentro hilo!🧵👇🏼 pic.twitter.com/EXcfcKlpiU — Museo Arcade Vintage (@Arcade_Vintage) November 13, 2023

A pesar de su declive, las salas de recreativos dejaron un legado duradero en la industria de los videojuegos. Sus innovadores muebles y juegos sentaron las bases para el desarrollo de los videojuegos actuales. Además, su impacto en la cultura popular es innegable, habiendo dejado una huella imborrable en generaciones de jugadores.

Toda esta información ha sido recopilada gracias a los grupos de WhatsApp de compañeros, amigos del colegio y del instituto. ¿Conoces más salones recreativos? ¿Había alguno por tu zona que no hayamos puesto? Y en tu pueblo, ¿había? Nos encantaría conocerlos. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes, deja comentarios!