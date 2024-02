Emma Morano se encuentra entre las diez mujeres que han vivido durante más tiempo en todo el mundo. Originaria del Piamonte italiano vivió la friolera de 117 años y 137 días. Ninguna mujer de su país ha conseguido superar esta marca, por lo que cabe preguntarse qué hizo de diferente para conseguir un dato tan impresionante.

Según la mujer, las dos claves que le hicieron vivir tanto fueron alejarse de los hombres y seguir una estricta dieta. Morano atribuyó su longevidad no solo a su independencia emocional sino también a un régimen alimenticio particular, iniciado tras ser diagnosticada con anemia después de la Primera Guerra Mundial.

El componente central de su dieta eran los huevos, consumiendo tres diariamente, dos de ellos crudos, durante la mayor parte de su vida, aunque en sus últimos años redujo la cantidad a dos. Además, complementaba su alimentación con grappa, una bebida alcohólica italiana que preparaba personalmente, añadiendo hierbas y frutas para enriquecer su sabor.

“Como tres huevos al día y para hacer la digestión bebo la grappa que preparo yo misma: la meto en un frasco con siete hojas de salvia, un racimo de ruda y unas uvas. Luego la bebo con una cuchara”, explicó hace años en una entrevista. Carlo Bava, su médico durante casi tres décadas, le señaló a la agencia de noticias AFP que rara vez comía verduras o frutas. Emma no solo acreditaba su longevidad a su estilo de vida y dieta sino también a la herencia genética, ya que su madre vivió hasta los 91 años y varias de sus hermanas superaron el siglo de vida.

Una vida con luces y sombras

Nacida el 29 de noviembre de 1899, la italiana pudo vivir en primera persona la totalidad de los hechos históricos que tuvieron lugar en el siglo XX, falleciendo el 15 de abril de 2017. No todo fueron buenos momentos en su longeva vida, pues tuvo que superar un matrimonio casi forzado, así como la muerte de un hijo: “Era alguien de aquí. No quería casarme con él, pero él me obligó. Vivíamos en el mismo patio y un día envió a su madre a llamarme”, señaló en diálogo con 'La Stampa' en el 2011. “Fui allí y me dijo: ‘Si te conviene, puedes casarte conmigo, si no, te mato’. Tenía 26 años. Me casé”, continuó.

Pero la relación finalizó en 1938, un año después de que su único hijo falleciera a seis meses de haber nacido. Desde ese momento no volvió a casarse porque “no quería ser dominada por nadie”.