Pocas provincias pueden presumir de contar entre sus vecinos con el inventor de la radio. Más bien, ninguna salvo Castellón. Y es que fue en Segorbe donde nació Julio Cervera, que según últimas investigaciones realizadas, desarrolló la radio once años antes que Marconi. El italiano inventó anteriormente la telegrafía sin hilos, pero fue Cervera el primero en transmitir la voz humana sin hilos entre Jávea e Ibiza en 1902. Con este precedente histórico no es de extrañar que, como dice José María Arquimbau, una de las principales voces de este medio en la provincia durante el siglo XX, “el nivel de la radio aquí siempre ha sido excelente. Ha sido el gran medio de difusión hasta la llegada de la televisión y los grandes comunicadores eran las estrellas del momento”.

Al margen de la de Arquimbau, director en Castellón de Radio Nacional de España –antes llamada La Voz de Castellón y después Radio Cadena Española- durante 32 años, voces como las de Chencho, Paco Pascual, Vicente Escura, Juan Enrique Mas, Manolo Monferrer, Xavier Manzanet, Maruja Oliveras, Emilia López, Mercedes Arcusa, Montse Arribas, Toni Alegre, Eduardo Mas o Catalán Mínguez han informado, conmovido y entretenido a miles de castellonenses durante varias generaciones en un medio que sigue muy vivo a día de hoy gracias a profesionales tan relevantes como los citados.

Dentro de una historia tan rica florecen las anécdotas que quizá desconozcan nuestros lectores, como el día en el que Chencho explicó a José María García el significado de ‘fer la ma’: “pues coño, José María, hacer la mano, hacer la mano… ¿qué va a ser?”. O el día en el que al propio Crescencio López del Pozo se le escapó en una visita de Franco a Castellón: “por fin perdemos de vista al Caudillo”, después de dos horas de retransmisión. Quizá no sabían también que el actual president de la Generalitat, Ximo Puig, al margen de trabajar en Mediterráneo también participó en el matinal ‘Castellón Ciudad Abierta’ de Antena 3 Radio con Javier Andrés.

El ambiente entre los compañeros siempre fue muy bueno”, rememora hoy José María Arquimbau, que ha repasado la historia de las ondas en la provincia en libros como ‘La Radio en Castellón desde 1933’ o ‘Pequeñas historias de una voz’. Sí matiza el ilustre periodista que “la llegada en su día de Julio Insa, hoy en Valencia, empañó ese clima de concordia. Era un personaje siniestro que se metía con todo el mundo y un desastre absoluto, pero al tener oyentes se le mantuvo”. También recuerda José María a Chencho de esta forma: “Era muy querido o muy odiado. Hasta en su emisora no se le trató como merecía y por eso le organicé un homenaje más que merecido por su trayectoria”.

La emisora pionera

La primera emisora en aparecer en la provincia fue en 1933 Radio Castellón, “que fue además una de las primeras de la Ser en España. Allí al margen de Chencho destacaron también Lorenzo Gómez Requena ‘Loren’ o Pepe Catalá, que tenía una gran voz y acabó en Barcelona y Madrid”. El primer director fue Emilio Pérez, que estuvo incluso en la cárcel cuando acabó la Guerra Civil, aunque le liberarían pronto al ver que no tuvo nada que ver con el bando republicano, y después su hijo, también Emilio Pérez. Otros directores importantes fueron Juan Soler, que fundaría la Radio Popular de Vila-real, hoy Cope; Álex Querol, que dirigió Antena 3 Radio en sus estudios de la Calle Trinidad de Castelló y, cómo no, José María Arquimbau, quien al margen de nutrir de información y conocimiento este artículo recibió prestigiosos premios a su no menos prestigiosa carrera como la Antena de oro que compartió en 1994 con profesionales como Matías Prats, Isabel Gemio, María Teresa Campos o José Ramón de la Morena. “Esta distinción no era habitual para un muchacho de provincias”, admite.

La siguiente emisora en abrirse en la provincia fue Radio Burriana, que fundaría Diego Monsonís, abuelo de un periodista que también ha dejado huella en la provincia como Diego García, y posteriormente llegarían emisoras sindicales en Onda, Alcalà de Xivert, L’Alcora o la Vall d’Uixó. Más tarde llegarían Radio Popular, La Voz de Castellón –después llamada Radio Nacional-, Radio 9 o Antena 3 Radio, hoy llamada Onda Cero.

Sobre el momento actual de la radio, José María Arquimbau afirma que “está muy condicionada por los políticos”, aunque no oculta que “existen comunicadores importantes”. Añade que “el espacio de tertulia que ocupaba la radio está siendo invadido por las televisiones”, lo que ha provocado “que se apueste más por la confrontación, por el espectáculo; cuanto peor hables de la gente, mejor. Eso va en detrimento de la calidad artística y humana”.

No oculta también el ilustre comunicador, que tuvo que lidiar con la dictadura pues accedió al cargo de director en 1964, que “la censura entonces claro que existía. Sabías lo que podías decir y lo que no. No podías meterte con el gobierno porque te liquidaban, pero ahora veo que sin que haya censura sí escucho casi lo mismo en todas las emisoras, pues muchas veces se nutren de comunicados”. Por último, José María reconoce que ha sido “muy feliz trabajando de sol a sol en la radio”. Gracias a su esfuerzo y dedicación, así como el de los grandes comunicadores que han pasado por las ondas en la provincia, muchos castellonenses han tenido en el transistor a su mejor aliado. Por muchos años más.