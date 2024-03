La discreta memorialista que ha forzado la renuncia del presidente del Patronato Lorca por su "memez histórica"

El Patronato Federico García Lorca sigue buscando director. Tras la polémica suscitada por la elección de Antonio Membrilla para el puesto y la posterior dimisión de la sobrina del poeta, Laura García-Lorca, el recién nombrado responsable de este órgano dependiente de la Diputación de Granada trataba de zanjar la crisis este martes con su renuncia al cargo. Después de pedir disculpas por si “si alguien se ha visto ofendido o ha malinterpretado el mensaje”, Membrilla decidió irse “por la situación generada”. En el origen de la controversia, una serie de tuits en los que Membrilla habla de “memez histórica” o “memoria histérica”; tuits que fueron rescatados por una desconocida pero experta investigadora de la memoria.

“Cuando vi que habían nombrado a Membrilla como director del Patronato Federico García Lorca, me sorprendí, porque lo conozco por redes y conocía sus opiniones sobre memoria histórica”, explica González, que es miembro de la ejecutiva de Granada Republicana UCAR. Esta discreta investigadora de la memoria histórica, una ciudadana de 54 años, compagina su familia, su trabajo y el activismo con otra de sus grandes pasiones: comentar la actualidad en redes sociales, donde cuenta con seguidores influyentes. “A mí me lee mucha gente, no me retuitean y eso, pero sé que me leen”, comenta en declaraciones a 'El Correo de Andalucía'.

Bajo el nick de @meabanico y su nombre sin apellido, Silvia González lleva años compartiendo impresiones en la red social X con sus pocos, pero fieles, seguidores, en la que Membrilla es otro habitual. “En Granada, no somos tantos y nos leemos”, apunta González, explicando cómo recordó algunas de las publicaciones de Antonio Membrilla. La investigadora recopiló y publicó una serie de tuits en los que Membrilla hacía referencia a la “memoria histórica” o “su Ley de Memoria Histórica” en diversos mensajes entre los años 2012 y 2014. Posteriormente, también se difundió otro mensaje del año 2020 en el que Membrilla había llegado a hablar de “memez histérica”.

Las críticas de Silvia González y el malestar generado entre los colectivos memorialistas fueron recogidas por 'El Independiente de Granada', a partir del cual la noticia se replicó en multitud de medios a nivel nacional. La polémica no solo ha supuesto una crisis de comunicación para el Partido Popular granadino, sino también un enfrentamiento directo con las siete asociaciones vinculadas a la memoria histórica en esta provincia andaluza, dos sindicatos y tres partidos políticos, que habían convocado una concentración en la casa natal de Federico García Lorca para pedir el cese de Antonio Membrilla.

Las movilizaciones no han llegado a producirse. No han sido necesarias para resolver la situación. “Como miembro del Patronato Federico García Lorca de la Diputación de Granada, habiendo leído las declaraciones del nuevo director difundidas en la prensa, me considero obligada a presentar mi dimisión”, rezaba un comunicado de Laura García-Lorca emitido este martes. Tras la dimisión de la sobrina-nieta del poeta de su cargo simbólico -con voz, pero sin voto-, Membrilla comunicaba su marcha dada “la razón actual generada” sin dar más explicaciones que las ofrecidas en una serie de tuits.

“Ni siquiera me parece un mal tío, aunque sí muy hooligan”, remarca Silvia González, que desmiente motivaciones personales por su parte: “Fue por casualidad…”. De hecho, la investigadora lamenta “las críticas” que ha recibido Membrilla “por ser profesor de instituto”: “No estoy de acuerdo con algunas cosas que se han dicho estos días”. Tampoco ve inconveniente en que Membrilla sea concejal del Partido Popular en el municipio granadino de Armilla. “La cuestión”, insiste, “es que hay que tener un curriculum muy determinado y una sensibilidad”. “Lo que no puede ser es hablar de la obra de Lorca, pero no de la muerte de Lorca… No puedes desligar una cosa de la otra”, enfatiza.

“Respeto” a la memoria histórica

Para la investigadora granadina, esto va más allá de Antonio Membrilla: “El problema no es él; es mayoritariamente el PP, que piensa así”, lamenta. Silvia González pide “respeto”: “Tenemos un problema social en España, la derecha no es consciente y no lo quiere aceptar”. “Hay muy poca sensibilidad en la derecha y sin ninguna razón… La derecha se lo debería replantear, porque hay un movimiento serio en memoria histórica que lo único que pretende es reconocer y dar esa oportunidad de justicia a muchas familias que no sabían ni dónde estaban sus familiares, que tienen una cosa que les pesa, con falta de apoyo, de ayudas y de reconocimiento”, recalca.

Silvia González conoce bien lo que supone sufrir este trauma en su familia. “Yo siempre me acuerdo de dos cosas… Una, cuando mi abuela, que nunca hablaba del tema, me cogió y me dijo que lo que había pasado, había pasado, y que no tuviéramos rencor”, rememora González: “La otra, una vez que a mi padre le escupieron con cuatro años cuando iba por la calle por ser hijo de rojo”. Ella niega actuar por rencor u odio, como deslizaba: “Yo también tengo abuelos en los dos bandos y no tengo ningún rencor, en absoluto, ¡lo que no entiendo es que lo tengan ellos!”.

“Hay muchas familias españolas que tenemos todavía a familiares en fosas comunes, y ya no es que no sepamos dónde están sus cuerpos, es que en muchas ocasiones hemos tenido que rescatar sus historias, cosa que con las otras familias no ha pasado”, explica, recordando uno de los últimos casos en los que ha trabajado: “Es muy fuerte que tú, 80 años después, le cuentes a una señora dónde está su padre”. “Esa mujer, que ha fallecido recientemente, se ha podido ir sabiendo dónde estaba su padre enterrado, y lo que había pasado con su padre, porque le ayudé a documentarlo”, afirma González.

Silvia González, junto al monolito en homenaje a las víctimas en el Barranco de Víznar, en Granada, donde fue fusilado Federico García Lorca. / El Correo

González no había podido olvidar las palabras de Membrilla por la intensidad con la que ha vivido los últimos años ayudando a otras familias, siempre con una eminente perspectiva de género en sus trabajos. “Han sido muchos años de mucha carga emocional… Me despertaba muchas mañanas pensando que vivía rodeada de muertos”, confiesa, pero continúa haciendo sus investigaciones, “feliz, con un pequeño equipo de familiares de víctimas de Víznar”, el paraje donde precisamente fue asesinado García Lorca.

Un nuevo director para el Patronato Lorca

Tras la renuncia del concejal popular a este puesto, la Diputación de Granada tiene previsto designar al nuevo director de esta fundación en las próximas semanas. Según ha asegurado el gabinete de comunicación del ente provincial a este diario, la elección dependerá del proceso al que había concurrido Membrilla, ganando por méritos a otras siete personas que también se presentaron. Una de ellas será la elegida para ocupar uno de los cargos más representativos de la memoria lorquiana, dirigiendo el más antiguo de los organismos públicos dedicados en la difusión y salvaguarda de la memoria del poeta.

“Recordemos quiénes han estado ahí… Hay ciertas instituciones en Granada que tendrían que estar fuera del debate partidista, y esta es una de ellas”, concluye Silvia González al hablar de este importante ente pública. El Patronato Cultural Federico García Lorca es el organismo que gestiona la casa natal del poeta, en el municipio de Fuente Vaqueros, dependiente de la Diputación de Granada desde su adquisición en 1982, así como el Centro de Estudios Lorquianos. Esta institución ha contado entre sus presidentes con personalidades de la talla intelectual de Alfonso Alcalá o Juan de Loxa, fundador de la misma.