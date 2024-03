Pepi Valladares desvela lo que Julián Muñoz le pidió recientemente: "La llamada me sonó como a despedida"

La preocupación por el estado de salud de Julián Muñoz continúa presente en los contenidos de gran parte de los programas de actualidad y crónica social. A pesar de ser Semana Santa, 'TardeAR' contó este pasado miércoles con Pepi Valladares, que desveló visiblemente emocionada que el exalcalde de Marbella se puso en contacto con ella recientemente: "La llamada me sonó como a despedida".

"Volví a tener contacto con él cuando se hizo el especial de Julián. El jueves de la semana pasada sobre las 11:00 horas me llamó. Me dijo que le había pedido el teléfono a mis hijas para llamarme y contarme que llevaba 21 días ingresado. La última llamada me la hizo el domingo y me dijo: 'Mañana me voy para mi casa'", contó la extrabajadora de Pantoja y Muñoz en la época en la que fueron pareja.

Desvelando también que se plantea verlo después de que el propio Julián Muñoz se lo pidiese, Valladares también contó la petición que el exregidor marbellí le hizo a raíz de tener conocimiento que tenía un importante documento después de destacar su "calidad humana".

"Él en noviembre ya sabía que tenía ese problema de salud. Y en noviembre sabía que yo tenía un documento. Tenía la duda y no se fiaba de que los documentos que se planteó para Isabel poder tener los vis a vis de que fuera pareja de hecho hiciera algo con ellos. Yo no quería que me hablara de ese tema. Él me ha pedido esa documentación porque no sabía que la tenía", comentó, añadiendo que no sabía que contenía esa documentación: "No quería que luego fuera beneficiaria de algo...".

"Es un acta notarial en donde justificaba que ellos llevaban tres años de relación y tener arraigo para poder ir a visitarlo y poder tener los vis a vis", desveló Pepi Valladares en su visita en el plató a 'TardeAR', aclarando: "No era pareja de hecho".