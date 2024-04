Claves de la meningitis fulminante

La muerte esta semana de la gimnasta manchega María Herranz a los 17 años por una meningitis fulminante ha devuelto al debate social la enfermedad meningocócica.

El jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico de Santiago de Compostela (CHUS), Federico Martinón, recordaba este viernes que “la meningitis es y siempre será una de las infecciones más graves que una persona puede tener. Con los medios que tenemos, la mortalidad es estable desde hace años y es del 10%. Una de cada diez personas que la padezca va a fallecer a consecuencia de ello”.

Martinón y María del Mar Tomás Carmona, médico microbióloga del CHUAC, responden a las principales preguntas al rededor de la enfermedad que consiste en la infección de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal.

¿Qué es la meningitis fulminante?

Explica Federico Martinón que “de las personas que fallecen por meningitis, un 65% muere en las primeras 24 horas de la infección por el carácter fulminante que puede tener la misma”.

¿Por qué se producen estos cuadros letales y rápidos?

La microbióloga Mar Tomás Carmona detalla que “la meningitis puede empezar por fiebre y rigidez de nuca. Puede ir acompañada por náuseas, vómitos y fotofobia. Sin embargo, cuando el patógeno llega a la sangre, provoca una sepsis meningocócica que puede provocar fiebre y erupción purpúrica y un shock séptico, así como insuficiencia orgánica múltiple –cuando disminuye la función de varios órganos– que puede ser fulminante. No se sabe la causa pero en ciertos pacientes, quizás por la base genética, puede evolucionar en horas de manera fulminante” causando la muerte.

¿Cuándo hay que acudir a urgencias?

Para la facultativa Mar Tomás Carmona nos deberíamos empezar a preocupar cuando haya rigidez de nuca. Es decir, cuando con fiebre y dolor de cabeza, “no se puede mover bien el cuello y hay náuseas y vómitos de forma abrupta”.

¿Cómo se transmite?

En esto, coincide con la Covid-19, se transmite por aerosoles, “por contacto directo con secreciones respiratorias”, señala Carmona quien avisa de que “hay portadores sanos, personas que lo tienen pero que en ellos no provoca ninguna patología”.

¿Qué patógenos están detrás?

La meningitis puede ser causada por una bacteria (bacteriana) o por un virus (vírica). Esta última, en principio, es la de mejor pronóstico. Dentro de la bacteriana, tres son los patógenos principales: el Haemophilus influenzae, la Neisseria meningitidis (conocido como meningococo) y el Streptococcus pneumoniae (neumococo).

¿Qué cobertura tienen las vacunas?

Martinón aclara que “ninguna vacuna es infalible” y que, por lo tanto, “no se puede garantizar al 100% que no tengamos meningitis”, al tiempo que destaca la gran cobertura que presentan las vacunas que se aplican en España. Martinón detalla que “son tres los patógenos que dan lugar a estos cuadros: el Haemophilus contra el que llevamos muchos años vacunando; el pneumococo, contra el que Galicia fue pionera en empezar a vacunar con una vacuna de 13 serotipos y ahora vuelve a ser pionera porque desde hace unos días estamos empezando a vacunar con la vacuna de 20 serotipos, por lo que tenemos el calendario más actualizado a ese nivel; y el tercer gran patógeno que produce cuadros más fulminantes, el meningococo, en el que Galicia fue pionera en la incorporación de la vacuna de meningococo B, un subgrupo en esa familia. Recientemente también se introducían las vacunas frente los serogrupos A, C, W, Y no solo en adolescentes sino también en lactante menor y mayor".

¿Hay alguna vacuna nueva que en España no se aplica?

El pasado día 13 Nigeria Nigeria se convirtió en el primer país del mundo en administrar la nueva y “revolucionaria” vacuna Men5CV contra la meningitis, según la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recogida por EFE. Dicha vacuna protege a las personas contra cinco cepas principales de la bacteria meningocócica (A, C, W, Y y X), que causan la enfermedad. Es una cepa a mayores de la tetravalente que se oferta en España.

¿Cuál es la situación en España?

El Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Sanidad, ha notificado un total de 14 muertes por meningitis en lo que va de año --hasta la primera semana de abril--, la misma cifra que se alcanzó en el mismo periodo del año pasado, informa Europa Press.

