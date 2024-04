Kiko Jiménez anuncia desde Supervivientes su ruptura: "Qué gente más desagradecida"

Drama y tensión en Supervivientes. El oráculo de Poseidón en Playa Limbo tiene a dos protagonistas claros desde que saltaron desde el helicóptero y comenzaron esta trepidante aventura en Honduras. Y son Kiko Jiménez y Laura Matamoros. Ambos concursantes han tenido más de un cruce ya, dejando claro que la relación entre ellos no es la mejor de todas y que, a pesar de que al final acaban arreglándolo, cada semana vuelven a enzarzarse de nuevo a la mínima por asuntos propios de la convivencia. De hecho, tuvieron una megabronca en Playa Limbo en donde se lanzaron ataques de todo tipo.

Sandra Barneda les ha dado paso a un vídeo señalando que el oráculo quería que escuchasen algo sobre el reparto de la comida. Y es que ha sido por esto último por lo que Kiko y Laura han mantenido una fuerte discusión. Al repartir Kiko Jiménez el arroz, intentaba hacerlo lo mejor posible: "Que no haya dudas...". Según Kike Calleja, el colaborador se había repartido el día anterior "un poco más". "Todos los días intento siempre repartir por igual y que todos estén contentos", aseguraba Kiko.

"Me río por no llorar", decía Laura Matamoros irónicamente. Por su parte, Kiko Jiménez subrayaba que esas cosas se hablan en el momento, algo que Laura refrendó: "La verdad que sí que deberíamos de haberlo hecho en el momento". Kiko apuntaba que le parecía "falso" quejarse por eso y luego "no decirlo a la cara". Esto ocasionó que la bola se fuese haciendo cada vez más grande entre el novio de Sofía Suescun y Laura Matamoros, que se reía falsamente: "¿Ves como juegas por detrás y eres muy ruin? Tienes la boca muy larga".

"Olvídate de mí"

Para los más despistados, recordar que Kiko Jiménez saltó a la fama gracias a su participación en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde primero fue pretendiente y luego tronista. Tras su paso por el reality, empezó a salir con la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado, Gloria Camila.

Antes de llegar a la televisión, Kiko se dedicaba al deporte. Decidió entrar en el programa de Telecinco para encontrar el amor y pudo llegar a ser tronista, pero tuvo que dejarlo por rumores que dañaban su imagen. Según el mismo, nunca persiguió la fama, sino vivir una aventura y poder encontrar el amor. Con la hija de Rocío Jurado participó en la edición de 2017 del reality 'Supervivientes', donde él resultó semifinalista.