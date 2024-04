Marina, socia de cuna del Castellón: "Lo primero que hicimos cuando salimos del hospital fue sacarle el carnet"

Rafa Sánchez es un incondicional del Castellón de toda la vida. Como muestra, cuando era jugador infantil y firmó por el Villarreal, su vinculación con la cantera amarilla duró poco: “Llegó mi tío Román y me dijo que ahí no, que tenía que jugar con el Castellón, así que cambié al año siguiente y jugué de albinegro hasta juveniles”. Ya en edad adulta su pasión por el Castellón no ha ido a menos, sino al contrario.

Socio de toda la vida es uno de los muchos miembros de la peña borriolense La Oliva Albinegra, una de las más numerosas de la entidad lejos Castelló. A sus 37 años esta misma semana ha sido padre por segunda vez y como comparte con su esposa, Lidia, su afición por el club orellut no se les ocurrió nada mejor que visitar Castalia recién salidos del Hospital General para hacer socia a Marina. Su primera hija, Valeria, ya es socia, al igual que sus padres, y a sus cinco años es toda una forofa del conjunto albinegro.

“La idea fue mía, pero mi mujer, a pesar de que le hicieron cesárea y estaba un poco dolorida, me apoyó desde el minuto 1”, recuerda Rafa. Tanto es así que ambos grabaron en vídeo esta aventura con unas imágenes que no han tardado en viralizarse en redes sociales.

Marina, socia del Castellón desde su nacimiento: La imagen que lo acredita. / MEDITERRÁNEO

“Llamé al club desde el hospital para ver qué se necesitaba para ser socia por si había que registrarla antes. Me dijeron que no, que con los papeles del nacimiento bastaban, así que allí nos plantamos”, confirma el aficionado, que curiosamente todavía no ha podido inscribir a la pequeña en el registro civil: “Nos han dado cita para el lunes en Borriol”.

Sobre el probable ascenso del club de sus amores a Segunda División, Rafa confía en que se produzca “contra el Ibiza. Este domingo iré con la mayor al campo y espero ganar, pero ojalá podamos subir contra el Ibiza en Castalia porque no puedo ir a Murcia y me da mucha rabia subir allí sin poder disfrutarlo en persona”. PPO!

Marina, junto a su hermana Valeria, ya de cinco años y aficionada incondicional del Castellón... como no podía ser de otra forma. / MEDITERRÁNEO