Un doctor valenciano: primer español en ganar el prestigio galardón europeo de Gastroenterología

Su nombre es Enrique de Madaria. Es médico, especialista en gastroenterología. Y se ha convertido en el primer doctor español en ganar el prestigioso premio "UEG Research Prize" que entrega la Asociación Europea de Gastroenterología. La entidad dio a conocer esta noticia que impulsa la sanidad pública valenciana, ya que el doctor Enrique de Madaria es jefe del servicio de Aparato Digestivo en el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante y, también, subdirector científico del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante.

La Asociación Europea de Gastroenterología es la entidad europea más prestigiosa en la docencia y práctica del aparato digestivo. Además del prestigio de este galardón, el premio está dotado con una dotación económica de 50.000 euros destinados a financiar un proyecto de investigación.

Tratamiento digestivo

Con este premio, el doctor Enrique de Madaria podrá avanzar en el tratamiento de la pancreatitis aguda, dentro del proyecto Waterland, que está impactando positivamente a nivel global. Según explican desde la Asociación Europea de Gastroenterología, Madaria ha sido galardonado por "su trabajo pionero en enfermedades del páncreas", una trayectoria que lo ha "llevado a ser uno de los investigadores más potentes en esta patología mundial". De hecho, sus trabajos se han publicado en algunas de las revistas más prestigiosas como The New England Journal of Medicine o Lancet Gastroenterology and Hepatology.