La revista Woman premia a los mejores productos y marcas del mundo de la belleza

Por tercer año consecutivo, y tras el éxito de las anteriores ediciones, este viernes el Hotel Four Seasons de Madrid se vistió de gala para acoger una nueva edición de los Premios Woman Beauty, los galardones que otorga la revista Woman Madame Figaro y que destacan los productos y empresas de mayor calidad y más innovadoras que están transformando el sector de la belleza. Este año se reconocen 30 categorías diferentes, cinco más que el año anterior, lo que demuestra la amplitud de un negocio que no deja de crecer y evolucionar.

La modelo y actriz Laura Sánchez fue la encargada de presentar el acto, al que acudieron numerosas personalidades y representantes de las empresas del sector. Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica y editora de Woman, tomó la palabra para subrayar que “los Premios Woman Beauty visibilizan la apuesta de Woman por las marcas y muestra su empeño por reconocer los méritos y las mejores prácticas en el sector”

Lo más sobresaliente en cosméticos y marcas de belleza (líneas de cuidado facial, corporal, capilar, productos solares, nutricosméticos, fragancias y entidades, entre ellos) que comparten esta visión curiosa, innovadora y más humana fueron galardonadas en una gala dinámica, vestida de flores (de una elegancia arquitectónica protagonizada por hortensias y tulipanes de la firma un bodegón y centros de mesa de Floreale) y animada por la magia de la música de Andrea Rocatti, cantante y compositora que amenizó esta gala con temas conocidos internacionalmente y personalizados con su esencia artística (sonaron La vie en Rose, de Édith Piaf, Todo Contigo de Álvaro de Luna o Dance the night, de Dua Lipa).

Los premiados en esta edición fueron: Vibrant Well-Aging Booster, de Arkhé Cosmetics (Premio Capilar Pro-Age), Sensibio Agua Micelar, de Bioderma (Premio Producto de Higiene Facial), Goddess, de Burberry (Premio Lanzamiento Perfume), Resveratrol-Lift Sérum Lifting Firmeza, de Caudalie (Premio Tratamiento Antiedad Diario), a la Crema Hidratante, de Cetaphil (Premio Cuidado Corporal), Laboratorios a Cielo Abierto, de Chanel (Premio Proyecto Responsable), Body Fit Active, de Clarins (Premio Cosmético Corporal), al perfumista Francis Kurkdjian, de Dior (Premio Perfumista), Skin White Sticks, Collagen Active, de Eiralabs (Premio Cuidado de Belleza desde el Interior), Radiance Ultra Hyaluronic Lifting Serum, de Germinal (Premio Activo Cosmético), India Supercharged Mask, de I.C.O.N. (Premio Tratamiento Capilar Específico), Fusión Water Magic Glow, de ISDIN (Premio Fotoprotección); Actyva Anti-frizz Cream, de Kemon (Premio Anti-Frizz Capilar), Kérastase Première, de Kérastase (Premio Innovación Capilar), Sun Clear & Tinted Stick, de Lancaster (Premio Formato Solar), Premium El Sérum Absoluto, de Lierac (Premio Textura Innovadora), a la Línea completa de Prada Beauty, de Prada (Premio Línea de Cosmética y Maquillaje), Máscara de pestañas Panorama, de L´oréal Paris (Premio Máscara de Pestañas), Proage Formula, de Luxemetique (Premio Nutricosmética Antiedad), Protector Solar facial Mineral, de Mary Kay (Premio Solar Easy to Go), Merz Aesthetics Iberia (Premio Innovación en Medicina Estética), Bathman Detox Hair, de Moncho Moreno (Premio Champú Detox), Nuxuriance Ultra, de Nuxe (Premio Gama Antiedad Global), The Omnipotent Concentrate, de Orveda (Premio Sérum Global), Gama Crystal Retinal de Medik8, de Pure Skincare (Premio Gama Retinal), Natural Boosters, de Rituals (Premio Tratamiento Específico), Skin Glow, de Sensilis (Premio Tratamiento Iluminador); Ulé (Premio Cosmética Sostenible), Sisleÿa L´Intégral Anti.Age Crème Gel Frais, de Sisley (Premio Ciencia Cosmética), Tous LoveMe The Emerald Elixir, de Tous Perfumes (Premio Perfume Joya).

La gala concluyó con unas breves palabras de la directora de la revista Woman Madame Figaro, Mayka Sánchez, que felicitó a los galardonados y dio las gracias a los asistentes. “La belleza es un lujo realmente accesible y prioritario para nuestra lectora; y el mayor lujo es cuidarse", manifestó convencida de que el interés que despierta esta temática en sus lectoras ha contribuido en gran medida al éxito de Woman en los quioscos.