La influencer de Castellón Gal.law descubre su peor secreto: "Lo más traumático que he vivido en mi vida"

Una de las influencers más conocidas de Castellón, Gal.la Mora, suele mostrarse con naturalidad en las distintas redes sociales en las que está presente. Su última aparición ha sido en el canal Que se entere mi ex, un espacio presentado por Sara Cano y Victor Frigopie, y no ha dejado indiferente a nadie.

Gal.la Mora, o Gal.law, como se hace llamar en la actualidad, ha destapado la relación más tóxica en la que sin dar nombres da ciertas pistas que llevan a pensar que está hablando del actual jugador del Castellón Raúl Sánchez, pues asegura que ocurrió hace un año, cuando esta relación se dio entre noviembre del 2022 y marzo del 2023, terminando como el rosario de la aurora como los mismos protagonistas destaparon. Además también afirma que fue a Madrid a conocer a sus amigos, siendo el delantero precisamente de la capital de España…

Entre los detalles contados en el citado programa por la joven que saltó a la fama gracias a su paso por el reality 'La Isla de las Tentaciones' destacan los siguientes: “Es la única relación tóxica que he tenido. Me pedía el móvil, y le daba el móvil. Era muy sumisa. Lo peor era que yo era consciente de que era una relación tóxica. Sabía que tenía que salir de ahí, pero no podía”. Prosigue Gal.la confesando esto en el espacio Que se entere mi ex: “Si terminó la relación fue porque él me dejó porque yo no me veía capaz. Llegó a poner una cámara en mi habitación para controlar lo que hacía los fines de semana en los que él no estaba en casa”.

Deja claro la ‘influencer’ que su autoestima “se fue a la mierda. Hacía conmigo lo que quería. Me dio a elegir entre mis amigas o él y le elegí a él. Les he pedido perdón 150.000 veces”. Esta situación llegó a causarle malestar físico como explica a continuación: “Soy delgada, pero normalmente peso 45 kilos como ahora y con él llegué a pesar 35”.

Un aborto para olvidar

La joven relata además un pasaje de esta historia de desamor que le marcó para siempre: “Me enteré que estaba embarazada, pero yo no quería darle un padre así a mi hijo. Mi madre me apoyó también desde el primer momento porque sabía cómo era la relación, así que desde el principio decidimos abortar”. Admite la influencer que el aborto “es un tema tabú y complicado, porque al final entiendo que es matar a un bebé, pero creo que como madre tenía derecho a hacerlo y más por el propio bebé”.

Gal.la descubre que tuvo “que escuchar los latidos del corazón del bebé” antes de abortar y lamenta que en ningún momento tuvo el respaldo de su entonces pareja: “Fue lo más traumático que me ha pasado en mi vida porque no fue tomar una pastilla y ya está. Al llevar tres meses embarazada tuvo que ser un legrado”. Añade que la cita para llevar a cabo esta intervención fue “a los 15 días, y en este tiempo tuve la bronca del siglo con mi pareja. Él me dejó sola, nunca me preguntó si estaba bien y sigue sin hacerlo”.

Por suerte, la joven de Castelló ha retomado las riendas de su vida: “Lo primero que hice cuando lo dejamos fue ir a buscar a mis amigas. Con el tiempo he sanado estando sola. La terapia me ha ayudado, pero al final sobre todo fui yo la que salí y estoy orgullosa por eso”.