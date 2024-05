Tres castellonenses la lían en un monólogo en València y son expulsadas: Este es el motivo

Todo Improvisado es el título de un show del monologuista Arnau Soler. Y así es, pues el último episodio que ha tenido que vivir el cómico en una de sus funciones es, cuanto menos, improvisado. Soler, que empezó a escribir comedia en 2010, durante estos años ha escrito varios espectáculos, renovando su texto más o menos cada año, y realizando actuaciones de monólogos por el territorio español. El último se ha vuelto viral, ya que tuvo que invitar a salir a tres personas de su show.

La cosa no comenzó bien desde el principio, pues las chicas llegaron cinco minutos tarde al show y a su llegada se hicieron notar entre los presentes. Fue ahí cuando tanto Arnau Soler como el público se dio cuenta del estado de embriaguez con el que llegaron a la cita, cubata en mano.

"Ese culo no pasa desapercibido", fue uno de los primeros comentarios de una de las chicas hacia Arnau, quien le contestó en tono humorístico: "Sobre todo cuando llega cinco minutos tarde". "Está bien que haya venido la reeencanación de Rita Barberá", prosiguió Soler en tono jocoso, dándose cuenta ya de que no sería un show al uso.

Constantes interrupciones

El número continuó y las interrupciones de las tres invitadas fueron una constante. En uno de los momentos una de ellas dijo: "Soy de Castellón" y Soler le dio la "enhorabuena por salir de Castelllón" y avisó a los presentes que llevaba "muchos años trabajando en Fallas para este tipo de situaciones", siempre con el objetivo de reconducir la situación, pues la incomodidad se palpaba en el ambiente a medida que avanzaba la actuación.

"No vuelvo a esta puta mierda"

Hasta que llegó uno de los momentos en el que el humorista no aguantaba más. "Si es posible durante el show intentad no hablar entre vosotras mucho y si no os apetece ver el show a las tres, podéis salir y yo os devuelvo la entrada", les comentó Soler. Ellas le contestaron que lo que querian era "ver el show y comentar. Fue encontes cuando la cosa pasó a mayores por los comentarios de las castellonenses: "No vuelvo a esta puta mierda" y "eres un faltón de mierda", fueron los últimos comentarios de las chicas que abandonaron el show antes de tiempo.