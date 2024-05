El Ayuntamiento de Almería no podrá utilizar los fondos del Pacto de Estado para sufragar su polémica campaña

La polémica campaña publicitaria del Ayuntamiento de Almería, en cuyo cartel aparecía la frase 'Si dice no, no es sexo, es agresión' junto a la imagen de un niño -como si cualquier relación sexual con un menor de 16 años no fuera agresión- estaba financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por eso, el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha remitido al consistorio un escrito en el que le informa de que no se financiará con estos fondos. Además, le insta a retirar el logo del Pacto de Estado "en todo lo relativo a esta actividad a la mayor brevedad posible".

El Ministerio de Igualdad ha indicado que toma esta decisión "al considerar que la campaña no se encuadra, en modo alguno, en ninguno de los ejes y medidas propuestos".

Además, recuerda al Ayuntamiento de Almería que el destino de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género responde a los criterios recogidos en el artículo 2 del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre.

En él, se expone que "los municipios deberán destinar los fondos que reciban, de conformidad con el ámbito material de competencias para la realización de actuaciones contra la violencia de género [... ], a la ejecución de programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género que desarrollen las nuevas o ampliadas competencias reserva. as a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género".

Más de 114.000 euros

Según recoge el escrito enviado al Ayuntamiento de Almería, de conformidad con la Resolución de 17 de julio de 2023, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, de transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género para el ejercicio 2023, a este Ayuntamiento se le concedieron en 2023 un total de 114.397,24 euros.

Compartimos la repulsa provocada por una de las imágenes de la campaña contra las agresiones sexuales. El anuncio, ya retirado, se publicó por error sin haber pasado los controles previos. Pedimos disculpas y reiteramos nuestro compromiso con la defensa y protección del menor. — Ayuntamiento de Almería (@aytoalm) May 15, 2024

Por eso, añaden que estos fondos debían invertirse en "ejecutar actividades que deben enmarcarse, necesariamente, en alguno de los ejes y medidas previstos para las Entidades Locales del documento refundido de medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género acordadas". Algo que no ha ocurrido. Por su parte, el consistorio ya se ha disculpado.

Otros casos

No es la primera vez que el Ministerio hace esta petición. El pasado mes de febrero, la ministra Ana Redondo anunciaba la solicitud de la retirada de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para sufragar un taller organizado por el Ayuntamiento de Huelva que, bajo la premisa de "promover el papel de la mujer en la sostenibilidad del planeta", proponía la elaboración de recetas naturales y la distribución de muestras de productos de limpieza para probar en casa.

La ministra, que calificaba entonces de "denigrantes" y "machistas" estas actividades, aseguraba que con el dinero público del Ministerio no se podía sufragar ese tipo de cursos denigrantes.

También en abril, y tras recibir una carta de la Alianza Contra el Borrado, se comprometía a estudiar si algunas actividades realizadas en distintos municipios de España habían utilizado estos fondos sin estar enmarcadas "en alguno de los ejes y medidas previstos para las Entidades Locales del documento refundido de medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género".