El valor psicológico de ver reconocida tu identidad: el caso de Palestina

El reconocimiento del Estado palestino por parte de España, junto a Irlanda y Noruega, tiene efectos en la política española y europea, en la geoestrategia, en la economía... y también en la psicología. En el estado de ánimo de la comunidad palestina. Y es que los expertos en salud mental, y los propios ciudadanos palestinos, destacan la importancia que tiene para cualquier persona, y en especial las que están lejos de su cultura de origen, que se le reconozca su identidad.

Mustafa Barghouti, dirigente político y activista palestino, de visita a Barcelona, lo ha expresado así, este martes: "Qué significa psicológicamente? Es muy simple: significa una cosa, que nuestros sacrificios no son en vano, y que no importa el tiempo que se tarde o lo largo que sea el sufrimiento, porque conseguiremos nuestra libertad y lograremos lo que queremos". Barghouti habla de una decisión política que se traduce en "un gran apoyo psicológico y moral a la gente". "Me sorprendió -añade- como la gente de Gaza, que están sufriendo de una manera horrible, falta de agua, enfermedades, la muerte de sus parientes, porque no hay una sola familia que no haya perdido a una madre, padre o a un niño, pero hoy están celebrándolo. ¿Por qué? Porque esto les devuelve esperanza en la humanidad".

"Que se reconozca que existo"

La presidenta de la comunidad palestina de Catalunya, Natàlia Abu-Sharar, en declaraciones a EL PERIÓDICO, destaca el valor emocional de este reconocimiento: "Claro que lo tiene, porque yo desde he nacido estoy luchando porque se reconozca a Palestina y estoy constantemente reafirmando mi identidad, algo que cualquier persona de otro país no haría, pero nosotros nos reafirmamos, soy palestina, porque el mundo no nos reconoce". "El reconocimiento es una manera de reafirmar mi identidad y de que se reconozca que existo. Esto nos da más esperanza para seguir adelante, y más fuerza", añade.

Un proceso que dura toda la vida

Joseba Achotegui, uno de los profesionales que mejor conocen la realidad psicológica de los inmigrantes, explica que "en la migración se viven siete duelos (familia, lengua, cultura, tierra, estatus social, grupo de pertenencia y riesgos físicos), el sexto duelo tiene que ver con el grupo de pertenencia" como ocurre en este caso con los inmigrantes palestinos aquí.

Desde esta perspectiva académica, el reconocimiento nacional les es muy positivo en el contexto de elaboración del duelo por el grupo de pertenencia". Achotegui da mucha importancia a decisiones como la de este martes, porque "la identidad, en sus múltiples facetas, es un proceso de construcción y deconstrucción, un proceso que dura toda la vida". "Se sabe que los inmigrantes tienen la autoestima más baja que los autóctonos, por lo que los reconocimientos a nivel personal y grupal son muy relevantes para ellos", añade.