Estas son las razones por las que tu gato quiere dormir contigo

Gatos, esos seres “maléficos” o cariñosos, según les apetezca. Dueños de sus dueños y otros tantos etcéteras y curiosidades propias de la personalidad de cada uno. Admirados desde hace miles de años, las mascotas felinas comparten algunos rasgos en común cuando son propietarios de humanos o arrendadores de un alquiler (aunque ellos no paguen ni un céntimo).

Por muy independientes que sean los gatos, hay algo que los une, y es el acompañamiento a sus respectivos dueños a estancias de la casa donde vigilar cada uno de sus movimientos: si estás teletrabajando, se sentarán sobre el escritorio o el teclado; si estás en el sofá, puede que se paren a observarte desde algún mueble cercano, acercándose o no, dependiendo de su personalidad.

No obstante, hay un rasgo felino característico que va más allá de la forma de ser de cada gato, manifestándose en la gran mayoría de estos animales cuando son domesticados: ¿alguna vez te has preguntado por qué tu gato te acompaña al dormitorio cada noche? Puede ser que sea el más desapegado, hasta incluso irritable, del mundo, pero nuestros peludos suelen acompañarnos cada noche al dormitorio para dormir a nuestro lado. Por muy independientes que puedan parecer, hay motivos de peso por los que los felinos sufren si no estamos a la hora de dormir.

Néstor Marín

Tal es la añoranza que sienten cuando no estamos, que si nos vamos de viaje seguirán volviendo a dormir allá donde más abunde nuestro olor. ¿Por qué lo hacen?

Espacio seguro

Los gatos son animales territoriales, razón por la que están en constante alerta sobre posibles depredadores (visitas, carteros…). Hasta incluso en estado salvaje, los felinos duermen juntos, arrullados unos con otros: dormir con su camada es una forma de protegerla y es la razón por la que tu gato, por muy desapegado que sea, duerme contigo.

Los gatos son territoriales y buscan los espacios más seguros. / Información

Es por ello que es en este momento cuando tu gato puede ronronear algo más de lo habitual. Si bien el gato se comunicará contigo de distintas formas y, a veces es necesario llamar al veterinario si tu gato ronronea mucho (podría estar tratando de comunicarte que no se encuentra bien), en la cama tu gato ronroneará para transmitirte “buena vibra” y que duermas mucho más tranquilo.

¿Cómo calmarlo cuando no estoy?

Por otra parte, esa misma seguridad que trata de transmitirte es la misma que busca de ti: tu gato te relaciona con la tranquilidad y la seguridad, por lo que eres el lugar perfecto donde poder desconectar sin problemas. Esta es precisamente la razón por la que, cuando nos vamos de viaje y conectamos las cámaras de seguridad, podemos apreciar a nuestro gato durmiendo donde siempre, buscando nuestro olor.

Un consejo para calmar la ansiedad cuando nos ausentamos de casa varios días por un viaje o trabajo es dejar prendas de vestir o mantas con nuestro olor en la cama, sofá y lugares que para nuestro peludo representen un descanso. Porque por muy independiente que parezca nuestra mascota, por la noche siempre nos echará de menos.