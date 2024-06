Unas cartas revelan que los jesuitas catalanes sabían que Lluís Tó siguió abusando de niños en Bolivia

Cartas intercambiadas entre los Jesuitas de Catalunya y los Jesuitas de Bolivia demuestran que la organización religiosa ha ocultado que el sacerdote Lluís Tó continuó en contacto con menores y que siguió abusando sexualmente de ellos en el país sudamericano. Tó fue condenado por la Audiencia de Barcelona en 1992 por abusar de una alumna de 8 años del colegio Sant Ignasi de Barcelona y enviado a Bolivia, donde murió en 2017. Hasta la fecha -como también se recoge en el documental 'La fugida'-, la compañía ha mantenido que Tó no había abusado de menores en Bolivia. Sin embargo, los documentos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del mismo grupo editorial, en una investigación conjunta con TV3, prueban que los jesuitas han faltado a la verdad.

En mayo de 2023, la fiscalía registró la sede de la Compañía de Jesús en Bolivia, que se encuentra en La Paz, y se llevó, entre otros documentos, una carpeta que contenía las cartas, faxes y correos electrónicos que los responsables catalanes y bolivianos se han mandado desde 1992 para consensuar la gestión del caso de Tó.

Pedro Lima, un exnovicio de la compañía jesuita en Bolivia, que fue expulsado por denunciar el encubrimiento de la pederastia, denuncia en el documental de ‘La Fugida’ (coproducido por El Periódico y 3Cat) que presenció abusos de Tó a niñas de la población indígena Aymara en la parroquia de la ciudad de El Alto (Bolivia). Estos documentos a los que Lima ha tenido acceso gracias a su condición de denunciante demuestran los hechos que él había relatado en el documental que se emitirá el próximo 18 de junio en TV3.

Tratamiento en 1997

A continuación, algunos fragmentos de las cartas que demuestran tres hechos: los jesuitas envían a Tó a Bolivia porque era un depredador sexual; los jesuitas saben que Tó estaba en contacto con menores en Bolivia, y los jesuitas conocen que Tó siguió abusando sexualmente de menores en el país andino. Según esta correspondencia intervenida, Tó incluso fue enviado en 1997 a Perú para someterse a un tratamiento médico debido a su incapacidad para contenerse y dejar de agredir sexualmente a menores. El tratamiento duró un año, un tiempo que constó en su expediente como “año sabático”.

En Bolivia conocían los abusos de Barcelona

12 de noviembre de 1992. Oriol Tuñí, provincial de la Provincia Tarraconense (territorio que incluía Cataluña), escribe a Luis Palomera, provincial de Bolivia. Esta carta se envía justo después de que Tó haya sido condenado y enviado a Bolivia. Los “siete meses de desconcierto” son los que han transcurrido entre la denuncia de la alumna de 8 años del Sant Ignasi, presentada en abril de 1992, y su envío a Bolivia. El 11 de agosto de 2023, Palomera declara ante la justicia de Bolivia que no sabía que Tó fue condenado por abusos en Barcelona.

“La verdad es que te agradezco la comprensión y ayuda, sobre todo por Lluís, que va allí muy ilusionado con empezar una nueva etapa, con grande ánimo y liberalidad. Espero que pueda echarles una mano y que poco a poco vayamos olvidando los siete meses de tensión y de desconcierto que ha vivido”.

Carta entre los jesuitas catalanes y Bolivia, en referencia a los abusos de Lluís Tó. / EPC

17 octubre de 1994. Dirigente desconocido de los jesuitas catalanes escribe al provincial de Bolivia, Marcos Recolons. Tó ya lleva dos años destinado en Bolivia y acaba de pasar unos días en Barcelona, de visita.

Carta entre los jesuitas catalanes y Bolivia, en referencia a los abusos de Lluís Tó. / EPC

“Te supongo perfectamente al corriente de toda la situación de Luis Tó. Esto supuesto quiero comunicarte los temores de algunas personas que le trataron los días en los que estuvo por aquí. Se trata de lo siguiente: en las visitas que iba haciendo Luis mostraba una gran cantidad de fotografías de su actividad en El Alto. Entre ellas, que trataban temas muy variados, aparecía la foto de una niña, siempre la misma y en un plano bastante próximo, y con notable frecuencia. Quizá unas diez veces. Yo las vi y no me di cuenta de nada. Pero una profesora de Sarrià, que es amiga mía, y también las había visto, me lo comentó y me dijo que también lo habían detectado dos compañeras suyas. Todas temían por la niña, pero no sabían qué hacer”.

Carta entre los jesuitas catalanes y Bolivia, en referencia a los abusos de Lluís Tó. / EPC

Supuesto abuso a otra niña

Enero de 1997. Ignasi Vila, sacerdote del colegio de Sarrià, escribe al provincial de Bolivia, Marcos Recolons. Tó supuestamente ha abusado de la hija de una mujer de la limpieza en El Alto, Bolivia. Vila muestra su decepción porque Toni Fontova, psicólogo jesuita que debía atenderlo en Bolivia, no ha impedido que Tó reincidiera.

“Marcos, te escribo con todo el cariño, pues me imagino lo que habéis debido de sufrir, el problema que os habrá dejado en El Alto, y sé de la generosidad vuestra en su momento para acogerlo e intentar salvar a una persona. Yo pensaba que con Toni Fontova se podría hacer algo...”

Carta entre los jesuitas catalanes y Bolivia, en referencia a los abusos de Lluís Tó. / EPC

Enero de 1997. Ignasi Vila, sacerdote del colegio de Sarrià, escribe a Tó. Esta carta se envía cuando Tó ya se encuentra en Lima, Perú, para someterse a un tratamiento médico para controlar su conducta depredadora.

“Si no hicieras daño, no tendrías que hacer ningún esfuerzo, pero como lo haces (hay personas muy heridas y dolidas), has de hacer algo pues estás viviendo en una contradicción. Por una parte, tu vida entregada, generosa, de ayuda a los demás; y, por otra, unos actos tuyos inconscientes que hacen daño, duelen, y suponen un abuso contra la libertad de las personas, cuando se trata de un adulto frente a personas más débiles”.

Carta entre los jesuitas catalanes y Bolivia, en referencia a los abusos de Lluís Tó. / EPC

"Veo mis enormes fallos"

27 de febrero de 1997. Carta del provincial en Bolivia, Marcos Recolons, a un dirigente jesuita en Cataluña, José Montobbio. Recolons informa de la marcha del tratamiento que sigue Tó. Cuando abusó de la menor en el Sant Ignasi, en 1992, Tó tenía 57 años. En consecuencia, la afirmación de Recolons de que el “mal ha echado raíces durante sesenta años” supone otro indicio de que Tó ha vuelto a reincidir en Bolivia porque en 1997 Tó tiene 62 años.

“Bueno, creo que por lo menos va con la actitud que creemos que debía ir y que podemos abrigar una ligera esperanza. No mucho más, porque el mal debe ser muy profundo y ha echado raíces durante sesenta años.”

21 de junio de 1997. Tó escribe desde Lima al provincial en Bolivia, Marcos Recolons. Tó reconoce por primera vez sus “enormes fallos”, una expresión que usa para referirse al hecho de que lleva agrediendo sexualmente a menores desde, por lo menos, el año 1968.

“Mi terapia sigue su curso, algo lento, pero muy esclarecedor para mí. Realmente necesitaba esto. Veo mis enormes fallos y el porqué de ellos y lo que debo intentar de ir cambiando.”

"Niños hasta en la sopa"

29 de diciembre de 1997. Carta del provincial en Bolivia, Marcos Recolons, a Tó. Tó termina su tratamiento en Perú y oficialmente es transcrito a Bolivia porque los jesuitas catalanes, después de su última recaída, prefieren que no regrese nunca. Recolons bromea sobre dónde vivir y duda en si enviarlo a un lugar en el que encontrará “niños hasta en la sopa”.

“Lo que no me queda claro si conviene que vivas en Següencoma o en San Calixto, porque en Següencoma hay niños hasta en la sopa (bueno, un poco menos). Me inclino más por que vivas en San Calixto, pero me gustaría saber tu opinión antes de decidir”.

Inquietud por la orden

15 de julio de 2000. Informe de evaluación que redacta el provincial de Bolivia, Marcos Recolons, para promocionar internamente a Tó. Valora de él varios aspectos y se refiere en estos términos a su “problema”.

“En su vida afectiva tuvo el problema que ocasionó su condena judicial en España. Se sometió en Lima durante un año a un tratamiento psicoanálitico que hizo con gran seriedad y, al parecer eficacia, es prematuro vaticinar si el problema se repetirá o no”.

En todas las cartas los jesuitas se muestran muy preocupados por el hecho de que Tó pueda seguir abusando por el daño que eso causará a la fama del sacerdote y, sobre todo, a la propia institución. Solo en contadísimas ocasiones se muestran preocupados por el daño que ha causado a los menores de los que ha abusado durante toda su vida.

Suscríbete para seguir leyendo