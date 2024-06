El delegado jesuita en Cataluña sobre las cartas del 'caso Tó' : “Hay gente en la orden que aún no entiende la gravedad de los abusos”

EL PERIÓDICO, en una investigación conjunta con TV3, publica este viernes unas cartas que jesuitas catalanes y bolivianos intercambiaron en la década de los años 90 y que demuestran que el sacerdote Lluís Tó, enviado a Bolivia después de ser condenado por abusar sexualmente de una niña de 8 años en el colegio Sant Ignasi de Barcelona, siguió abusando de menores en el país andino.

Pau Vidal, delegado de la Compañía de Jesús en Catalunya, atiende a este diario para dar su versión acerca de una correspondencia que revela también que sus antecesores en el cargo siempre supieron que Tó estaba abusando de menores en el país suramericano, una realidad que hasta la fecha los jesuitas han ocultado.

El sacerdote Tó siguió abusando de menores en Bolivia...

La documentación muestra que Tó estuvo en contacto con menores y da suficientes evidencias de que, después de ser condenado en el 92, abusó de menores en Bolivia. Esto es terrible, fue una gestión nefasta de cómo los abusos se silenciaban y de que lo único que se intentaba era ver si Tó se podía recuperar.

"Fue una gestión nefasta de cómo los abusos se silenciaban: lo único que se intentaba era ver si Tó se podía recuperar"

¿Usted lo sabía?

Nuestro compromiso para aclarar el pasado es muy grande, pero existen dificultades externas e internas... Yo compartí en febrero en el documental [‘La Fugida’, coproducido por este diario y 3Cat y que se emitirá el 18 de junio] todo lo que yo sabía. Estas cartas ponen luz sobre una forma de proceder que colocaba al abusador en el centro, que no tenía en cuenta a la víctima. El caso de Tó es un caso profundamente lamentable. Ya dije en el documental que el hecho de que desde el año 68 tuviéramos constancia de que un depredador sexual formaba parte de nuestra comunidad y no tomáramos medidas es inexplicable.

"Yo no he sabido del asunto hasta hace poco: nuestro compromiso para aclarar el pasado es muy grande, pero existen dificultades externas e internas para hacerlo"

¿Con qué dificultades internas se están encontrando?

La generación actual de jesuitas que tenemos cargos de responsabilidad en la compañía nos encontramos con una cultura de silencio. Muchas de las personas responsables de entonces ya han muerto, pero otras siguen mirando hacia otro lado. Y hay personas que no entienden la gravedad de estos hechos. Entiendo que esto puede parecer insatisfactorio, pero nosotros estamos hoy plenamente comprometidos con la tarea de aclarar el pasado y en colaborar con la justicia. No tenemos voluntad de ocultar. A menudo lamento la lentitud con la que se abordan los cambios en esta institución. También reconozco que las situaciones complejas no tienen soluciones fáciles ni explicaciones simples.

"Los actuales cargos nos encontramos con una cultura de silencio. Muchas de las personas responsables de entonces ya han muerto, pero otras siguen mirando hacia otro lado"

¿Estas dificultades internas están en Bolivia o en Cataluña?

Las personas responsables de la compañía de Jesús en la década de los 90 han muerto, es una dificultad objetiva. Después, el hecho de que exista esta documentación [las cartas que publica este diario] a la que hemos tenido acceso muy recientemente manifiesta que no ha existido [por parte de responsables anteriores] suficiente voluntad de aclarar el pasado.

¿Cómo es esa cultura del silencio que les impide aclarar lo que ha pasado en la Compañía de Jesús?

Hay gente que miró hacia otro lado y que puso al abusador en el centro y no a la víctima y hay personas que aún no entienden la gravedad de los hechos. Son hechos delictivos que comportan penas graves. Ahora nos parece incomprensible que entonces no se tomaran medidas contundentes para detenerlos [a los abusadores] y para ponerlos en manos de la justicia.

"Esta documentación demuestra que no ha existido, por parte de los responsables anteriores, suficiente voluntad de aclarar el pasado"

Marcos Recolons fue provincial en Bolivia durante estos hechos y queda claro en las cartas que supo que Tó abusaba de menores en su país. Recolons sigue vivo. ¿No le ha pedido explicaciones?

Conviene recordar que en Bolivia hay una causa judicial abierta por el caso de Tó [a pesar de que Tó falleció en 2017, la fiscalía boliviana investiga sus abusos]. Colaboramos con la justicia. En esta causa la compañía se ha personado como acusación. Marcos Recolons y Ramon Alaix, exprovinciales, están siendo investigados por encubrimiento.

"Marcos Recolons y Ramon Alaix, exprovinciales, están siendo investigados por encubrimiento en Bolivia; si pudiera hablar con ellos les compartiría testimonios de personas abusadas por Tó para que comprendieran la gravedad"

¿Pero ha hablado con Recolons?

No he hablado con Recolons ni con Alaix, pero sí con personas responsables bolivianos de Entorno Seguro [la entidad jesuita que atiende a las víctimas de abusos sexuales].

¿Qué les diría si hablara con ellos?

Si pudiera hablar con Recolons o Alaix les compartiría algunos testimonios de personas abusadas por Tó para que comprendieran la gravedad de sus hechos durante décadas. Antes no comprendíamos que estos hechos tenían consecuencias muy graves, a menudo para el resto de la vida.

¿Ayudarán a las víctimas de abusos sexuales en Bolivia?

Necesitamos un tiempo para que la justicia en Bolivia siga su curso. Nuestra voluntad es ayudar y animar a las víctimas que hayan sufrido abusos a denunciar porque eso permite perseguir los delitos y también poner luz en el pasado.

Suscríbete para seguir leyendo