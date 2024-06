Xavier Font, de Locomía, espera su primer hijo a los 61 años y después de anunciar que sufre cáncer

Xavier Font, fundador del grupo de los 90 Locomía, anunció hace tan solo un par de semanas que sufre cáncer. El cantante está atravesando un momento delicado de salud, y es que ha sido diagnosticado de cáncer de próstata.

Sin embargo, ha mostrado que lo está sobrellevando con mucha positividad: "Lo he dicho porque hay que quitar un poco el tabú del cáncer. Tengo cáncer de próstata, mejor que sea ahí que no en otro sitio", decía ante los micrófonos de Europa Press.

Font ha querido hacer pública su enfermedad para visibilizar el cáncer, ya que considera que no es positivo que sea un tema tabú: "Hay que dar visibilidad, o sea, yo no tengo problema, estoy feliz, me voy a quitar una parte de mi órgano que no funciona y se acabó, y voy a seguir, yo estoy para tiempo".

Por otra parte, ha mostrado sus ganas de luchar contra la enfermedad para superarla: "Uno se levanta de las dificultades. Yo estoy feliz y me siento bien, y voy a pasar esto también, como he pasado tantas cosas. En esta vida hay que luchar, siempre. Yo soy luchador".

Y ahora más que nunca, el cantante tiene una gran motivación para ganar la lucha al cáncer. Xavier Font ha anunciado que espera a su primer hijo a sus 61 años. Para comunicarlo ha publicado un post en Instagram con una fotografía de una ecografía.

El fundador del grupo de pop será padre junto con Harold Cala, un joven de 27 años, 34 menos que él. Los dos se conocieron a través de una aplicación de citas el año 2021, y después se casaron. La pareja de Font es de origen cubano y en la actualidad ambos viven en Barcelona.