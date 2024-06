La agencia internacional de fotografía Magnum Photos, premio Princesa de Asturias de la Concordia 2024

La agencia internacional de fotografía Magnum Photos ha sido galardonada con el premio 'Princesa de Asturias' de la Concordia 2024 por su icónica y exigente labor de fotoperiodismo relevantes de su época y contribuido con ello, a través de la imagen, a elevar la conciencia de la humanidad.

Magnum Photos fue creada en 1947 por Endre Ernö Friedmann, conocido como Robert Capa, que materializó su proyecto de fundar una agencia de fotografia periodística como una cooperativa cuyos miembros tuvieran total independencia, para así conservar los derechos de autor sobre sus obras y comercializarlas. Desde el pasado año la española Cristina de Middel es su presidenta y cuenta con oficinas centrales en París, Nueva York y Londres, y una red de agentes colaboradores.

Considerada una de las agencias internacionales de fotografia más prestigiosas del mundo, sus cuatro socios fundadores, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger y David Seymour, seguidores de los pioneros alemanes del fotoperiodismo. han pasado a la historia como los padres de esta disciplina. En la lista de cooperativistas, pasados y presentes, de la agencia figuran algunos de los más importantes fotoperiodistas, cuyas imágenes han aparecido en publicaciones, como los periódicos The New York Times, Le Monde, Le Figaro, The Sunday, The Guardian y Corriere della Sera o las revistas Paris Match, National Geographic, Fortune, Life y Geo. La mayor parte de ellos ha realizado exposiciones individuales en instituciones de todo el mundo, como la Biblioteca Nacional de Paris y el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), entre otras. En los archivos de la agencia, con más de un millón de fotografias, se encuentran las únicas que existen del desembarco de Normandia, obra de Robert Capa, instantáneas de los discursos de Malcolm X, captadas por Eve Arnold, e imágenes de la entrada de Fidel Castro en La Habana en 1959, tomadas por Burt Gilinn.

En 2007 la agencia creo la Magnum Foundation, destinada a la concesión de becas a fotógrafos y la preservación de su archivo histórico, e inició una colaboración con The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, con la cual un equipo internacional de fotógrafos viajó a nueve paises para documentar los efectos de los tratamientos antirretrovirales en enfermos de sida. El resultado fue «Access to Life», una exposición itinerante inaugurada en 2008 en Washington y que pudo verse en Madrid, Oslo, Roma y Oukland. En 2010 Magnum vendió su colección de fotografias impresas -de las que conserva los derechos de autor-al magnate de los ordenadores Michael Dell, quien más tarde legó el archivo al Centro Harry Ransom de la Universidad de Texas para su conservación y catalogación. La agencia también está comprometida con la formación de fotoperiodistas y narradores visuales independientes, para lo cual organiza actividades educativas. En las exposiciones en las que participa u organiza habitualmente, la agencia muestra especial interés por atender cuestiones sociales, como la sostenibilidad, compensando la huella de carbono, o la igualdad de género. En 2022, año en que cumplió su 75 aniversario, puso el foco en el conflicto armado de Ucrania con iniciativas como el lanzamiento de una venta de fotografias sobre conflictos armados, cuyos beneficios fueron destinados al Comité Internacional de la Cruz Roja (Premio Principe de Asturias de Cooperación Internacional 2012) para apoyar la protección de la vida y la dignidad humana en Ucrania y otros lugares afectados por guerras.

Los fotógrafos de Magnum han recibido galardones como el World Press Photo (Países Bajos), el W. Eugene Smith de Fotografia Humanistica (EE. UU.) y el Premio del Club de Prensa Extranjera (EE.UU.). Magnum Photos recibió el 2020 Leadership del International Photography Hall of Fame and Museum (EE. UU.) y concede el Premio Inge Morath.

En las últimas semanas se han ido concediendo el de Artes al cantautor catalán Joan Manuel Serrat; el de Comunicación y Humanidades a la historietista, cineasta y pintora francoiraní Marjane Satrapi; el de los Deportes a la jugadora de bádminton Carolina Marín; el de Ciencias Sociales al escritor, ensayista, académico y expolítico canadiense Michael Ignatieff; el de las Letras, a la poeta rumana Ana Bandiana, el de Cooperación Internacional, a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

Esta misma semana se ha fallado el de Investigación Científica y Técnica, que ha recaído de forma conjunta en el médico canadiente Daniel J.Drucker, el químico danés Jens Juul Holst, el biólogo molecular Jeffrey M. Friedan y el endocrinólogo Joel F. Habener, ambos estadounidenses, y en la química Svetlana Mojsov (Macedonia-EEUU) en reconocimiento a una labor que ha permitido el desarrollo de fármacos que por primera vez se han demostrado eficaces para combatir la obesidad y la diabetes

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes en el Teatro Campoamor de Oviedo, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.