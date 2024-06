Formación Profesional online, un modelo flexible que impulsa una alta empleabilidad

Cada vez hay más personas que buscan una formación práctica y flexible, que además favorece una alta empleabilidad. Una forma de mejorar su curriculum o dar un salto a un empleo mejor a través de una educación eminentemente práctica, de calidad y adaptable, es decir, un modelo de éxito para alumnos y empresas, en un escenario laboral tan cambiante como el actual. Así es la Formación Profesional online un modelo educativo que impulsa el futuro.

Los ciclos educativos de la Formación Profesional están diseñados para preparar a los alumnos en el desarrollo de habilidades que demandan las empresas, no solo teóricas, también prácticas. Por este motivo están tan vinculados con el empleo, especialmente en sus formatos online.

Para conocer el contexto actual, hay que tener en cuenta los datos ofrecidos por el Observatorio de la Formación Profesional en España en el informe de 2023 `La Formación Profesional ante los retos sociales´: uno de cada tres estudiantes de enseñanza postobligatoria eligen estos ciclos educativos, y representan ya la modalidad de enseñanza con mayor tasa de crecimiento en alumnos matriculados, alcanzando un 30% en los últimos cinco años. Esto significa que el prestigio y aceptación que tiene entre los alumnos españoles sigue al alza.

En este escenario aparece también, como actor clave, el hecho de que un tercio de las ofertas laborales demandan perfiles de FP, lo que se traduce en una mayor tasa de empleabilidad, en comparación con otros niveles educativos, como educación obligatoria o Bachillerato. Algo en lo que la digitalización de la sociedad ha tenido también mucho que ver, ya que las nuevas tecnologías han transformado el mercado laboral y han fomentado la demanda de perfiles técnicos con alta especialización y capacidad de adaptación a nuevos avances e innovaciones de manera ágil.

¿Por qué elegir una FP online?

La FP ha demostrado ser una herramienta clave en el desarrollo y actualización de habilidades teóricas y prácticas necesarias para todos los estudiantes. En el caso concreto de la formación online y blended, que combina unos estudios en remoto con un número determinado de clases y tutorías en modelo presencial, destaca como beneficio una unión perfecta entre aprendizaje práctico y flexible que se adapta a las circunstancias de cada alumno y a su ritmo.

Por ello, el perfil más habitual de los modelos formativos online es un alumnado bastante proactivo, organizado y además muy motivado que necesita conciliar. “Son personas que buscan compatibilizar sus estudios con otras responsabilidades como el trabajo o la familia, y valoran muchísimo la flexibilidad que este tipo de formación ofrece”. Así los define Alba Urgeles, profesora en ILERNA Online, del Grupo ILERNA, empresa especializada en FP tanto presencial como remoto.

Learning by doing: muy preparados para trabajar

Estos alumnos no solo buscan un aprendizaje práctico en los perfiles más demandado por las empresas, también incorporarse rápido al mercado laboral, que es exactamente lo que necesitan las propias empresas. Unas necesidades que han sabido detectar desde el grupo educativo ILERNA. Para ello, la empresa ha desarrollado su modelo educativo basado en la metodología ´Learning by doing`, es decir, aprender haciendo. En palabras de Alba, se trata de aplicar, de la forma más práctica posible, todo el contenido teórico. De esta forma, “los alumnos van a tener un aprendizaje más profundo, que se va a acercar mucho más a la realidad de su futuro profesional”.

Para respaldar a los alumnos que optan por las modalidades online y blended, que en el caso de ILERNA ofrece un apoyo presencial de seis horas a la semana de clase, la empresa además ha creado la figura del `teacher at home´ o profesor en casa. Es una manera de que los profesores puedan guiar a los estudiantes y acompañarlos siempre a través de videotutorías. Porque, aunque todas las clases se imparten en directo, el modelo online permite verlas en diferido, con lo que pueden surgir dudas en cualquier momento, y con este servicio los profesores pueden dar respuesta a todas las preguntas, “ya sea en clase o a través del Campus virtual de ILERNA”.

FP online, el modelo más flexible

Gracias a la flexibilidad que ofrece estudiar en remoto, alumnos como Claudia Cristóbal pueden compaginar su trabajo con los estudios. Ella ya cuenta con una trayectoria profesional en el ámbito sanitario y busca cambiar para mejorar, estudiando un grado de Imagen para el Diagnóstico. Claudia eligió el modelo online de ILERNA para compaginarlo con su actual trabajo. “Yo trabajo en un hospital en turno de tarde y no tengo tiempo de ir a clase por la mañana. Además, los centros formativos presenciales que conozco solamente tienen clase presenciales por la tarde”.

El hecho de compaginar los estudios de FP con su trabajo no ha sido un problema ya que gracias a las videotutorías puede gestionar su tiempo, y sabe que lo más importante es saber organizarse y ser constante. “Yo creía que me iba a costar mucho por las clases en videotutorías y no asistir a clase. Pero me ha sorprendido para bien. Creo que tiene buena calidad y el temario es muy completo”.

Los alumnos saben que una formación práctica les permite familiarizarse con los conceptos teóricos para comprenderlos mejor: “llevar lo aprendido, lo teórico a lo práctico siempre ayuda”, señala la alumna.

Pero, ¿qué buscan las empresas? Esta es una de las preguntas clave a la hora de optar por estudiar una FP. Sobre este punto, tanto profesora como alumna, Alba y Claudia, lo tienen claro: las empresas buscan gente bien formada y cualificada que, al mismo tiempo, se pueda incorporar rápidamente a sus estructuras y adaptarse a estas. Es decir, una persona que tenga los conocimientos teóricos y una base práctica.

Aprender haciendo: metodología ILERNA

Tras más de 50 años de experiencia en el sector educativo, ILERNA ha desarrollado más de 30 ciclos Medios y Superiores de distintas familias: Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Informática y Comunicaciones, Imagen y sonido, comercio y Marketing, Administración y Gestión, Hotelería y Turismo, Actividades Físicas y Deportivas, Seguridad y Medio Ambiente e Imagen Personal.

Los más de 150.000 titulados que han formado les han convertido en referentes de la Formación Profesional y son pioneros de la FP Online en España. Por ello tienen un 98% de recomendación en sus tres modalidades, online blended y presencial, en sus 11 centros situados en Barcelona, Lleida, Tarragona, Madrid, Valladolid, Córdoba, Sevilla y Cádiz.