Alerta de la Seguridad Social: estas personas deben devolver el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una ayuda que protege a muchas personas y familias del riesgo de exclusión social. Se implementó durante la pandemia de 2020 cuando muchas personas perdieron sus empleos y los ingresos de algunas familias se redujeron significativamente.

Para recibir el Ingreso Mínimo Vital, no solo se deben cumplir ciertos requisitos al solicitarlo, sino que también hay obligaciones que deben cumplirse para conservarlo. Si no se cumplen, se puede perder la ayuda y, en algunos casos, es posible que se deba devolver parte del dinero recibido.

Obligaciones de los beneficiaros del IMV

La Seguridad Social detalla en su web cuáles son las obligaciones de las personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital para mantener esta ayuda.

Presentar la documentación e información precisa para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para asegurar la recepción de notificaciones y comunicaciones .

para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para . Informar de cualquier cambio o situación que pueda dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, dentro de los treinta días naturales desde que ocurran .

. Notificar cualquier cambio de domicilio o de situación en el padrón municipal que afecte al titular o a cualquier miembro de la unidad de convivencia, dentro de los treinta días naturales desde que ocurran.

que afecte al titular o a cualquier miembro de la unidad de convivencia, dentro de los treinta días naturales desde que ocurran. Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.

Informar a la entidad gestora con antelación sobre cualquier salida al extranjero del titular o de los miembros de la unidad de convivencia , si el periodo total, continuo o no, supera los noventa días naturales en un año, y justificar la ausencia del territorio español por motivos de salud , si es necesario.

, si el periodo total, continuo o no, supera los noventa días naturales en un año, y , si es necesario. Participar en estrategias de inclusión promovidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Cumplir con cualquier otra obligación que se establezca reglamentariamente.

Las personas integrantes de la unidad de convivencia .

. Presentar anualmente la declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ( IRPF ) .

. En caso de recibir el IMV junto con ingresos provenientes del trabajo o de actividades económicas, es necesario cumplir con las condiciones estipuladas para acceder y mantener dicha compatibilidad.

Devolución de prestaciones

Si los beneficiarios no cumplen con las obligaciones mencionadas y la administración competente descubre que han recibido el Ingreso Mínimo Vital sin tener derecho a ello, deberán devolver las cantidades percibidas. Esto se aplica cuando la revisión por parte del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) se realiza dentro de un plazo de cuatro años desde la “resolución administrativa que no haya sido impugnada”.

Esto está regulado en el Real Decreto 148/1996 y el Real Decreto 1415/2004 y la única excepción es cuando “la cantidad percibida indebidamente no supere el 65% de la cuantía mensual de las pensiones no contributivas y en la unidad de convivencia haya al menos un menor de edad”. En este último caso el INSS iniciará trámites para “exigir la devolución de la diferencia entre la cantidad no exigible y el importe indebidamente percibido”.