Puedes disfrutar de unas vacaciones pagadas: pide ya esta ayuda

Llega el verano y con él las vacaciones, pero no todos pueden permitirse una escapada. La inflación y los altos costos de la vivienda están afectando a algunos sectores de la población. Algunos jóvenes y familias se preocupan por llegar a fin de mes y si se les hace difícil ahorrar si no están en una buena situación económica, por lo que no pueden disfrutar de unas vacaciones fuera de casa.

Especialmente en el caso de los jóvenes, es posible que aún no tengan una solvencia económica suficiente para financiar unas vacaciones. Por ello, existe una forma de obtener vacaciones pagadas.

Los beneficiarios del programa Verano Joven

El Gobierno detalla en la web de La Moncloa sobre las vacaciones de este año: “la segunda edición del programa Verano Joven reactiva los descuentos dirigidos a jóvenes de entre 18 y 30 años para viajar por España y Europa en autobús y tren entre el 1 de julio y el 30 de septiembre”. El pasado 4 de junio se aprobó y se ultimaron los detalles de esta segunda edición de vacaciones bonificadas para los jóvenes españoles. Según el Gobierno, es una iniciativa creada en 2023 con el objetivo de promover el uso del transporte público entre los jóvenes, potenciar su aprendizaje y fortalecer el sentimiento europeo.

Pase de Interrail

Hay un pase válido para viajar por Europa conocido como Interrail que permite ir hasta por 33 países de la Unión Europea. Estas son las opciones que existen:

Interrail Pase de Un País : centra el viaje en un único país, excepto en el de residencia.

: centra el viaje en un único país, excepto en el de residencia. Interrail Pase Global: permite moverse por varios países. Con modalidad continua o flexible.

Para el Pase Interrail y dentro del programa Verano Joven 2024, la bonificación en estos casos será del 50 % cuando se comercialice a través de Renfe y se aplicará sobre la opción Global flexible de 10 días en 2 meses.

Descuentos para viajar por España y Europa

En el programa existen otros descuentos que también pueden ser del 90 % en algunos casos. Estos son los descuentos que ofrece el Gobierno a los jóvenes: