Palabras que creías que eran en castellano y son en valenciano (vol. II)

Marcados por un bilingüismo maravilloso, los nativos de la Comunitat Valenciana nos manejamos en dos lenguas proveedoras de vocablos de lo más versátiles. De hecho, hay algunas palabras que tenemos tan asumidas que, quien más y quien menos, se ha enterado de que son valencianas hace relativamente poco y que una persona de fuera de la terreta difícilmente comprenderá. Precisamente, esta segunda entrega de Palabras que creías que eran en castellano y son en valenciano surge de la consulta de una compañera que tenía dudas acerca de cuál era la traducción en castellano de la palabra 'espolsar'. Porque sí, es más habitual de lo que parece que haya personas que tengan asumidos términos valencianos que creen que son en castellano.

Y tras una encuesta a pie de calle, hacemos otra recopilación de palabras que pueden crear confusión entre los valencianos.

Esta palabra ¿es en castellano o en valenciano?

Cuando entres en el edificio lo que encontrarás es el patio de la finca. / Pexels

Patio / Portal

En València, Castellón y Alicante tenemos los buzones en los patios de las fincas. Vamos, que alguien que no sea de la zona se quedará sorprendido al creer que Correos nos deja las cartas en el casillero que tenemos en el gran terreno de nuestra vivienda, pero que en realidad está en una galería interna.

Las alfombras, en valenciano, se espolsan no se sacuden. / Pexels

Espolsar / Sacudir

No es nada raro que a alguien de origen valenciano le resulte extraño utilizar el verbo 'sacudir' cuando le pide a un amigo que le ayude a quitar el polvo de la espalda de la chaqueta ("Espólsame la espalda, anda") o cuando ha llegado el momento de quitar las migas al mantel o limpiar una alfombra.

Un estante repleto de deliciosas rosquilletas. / LEVANTE-EMV

Rosquilleta / Pan de pipas

Es que claro, ¿por qué utilizar tres palabras pudiendo emplear solo un?, y además tan descriptiva. Barritas de pan, snacks... un montón de circunloquios que pueden evitarse empleando una de nuestras palabras estrella. Aunque con las empresas de alimentación tan potentes que hay en la Comunitat Valenciana, vaticinamos que es solo cuestión de tiempo que las rosquilletas conquisten al resto de España.

Esta chica va a 'empomar' el balón. / Pexels

Empomar / Atrapar al vuelo

Cuidado que nos estamos enfrentando a uno de los términos más valencianos que existen. Tanto que no hay una palabra puramente sinónima, por eso empomar tendría que traducirse como 'atrapar al vuelo'. Claro, intenta explicarle a un amigo cuáles eran las reglas del juego del 'Balón prisionero' ese que practicabas con tus compañeros en las clases de Educación Física del cole, sin utilizar la palabra empomar, se complica ¿eh?.

Esta pelota se ha 'encalado' así que se acabó el partido. / RICARD CUGAT

Encalar / Atascar en algún sitio

¿Cuántas partidas de fútbol o de frontón nunca terminaron porque la pelota se había 'encalado'? Y no, no se trata de que el balón ha sido blanqueado con cal, tal como define la RAE, sino que se ha enganchado en algún sitio, véase un árbol o en una red, y hasta aquí hemos llegado. No existe una traducción en castellano de esta palabra, pero si decides jugar una pachanga con los amigos, la amenaza de que se encale el balón es un riesgo que debéis asumir por lo menos en la terreta.