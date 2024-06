Atención conductores: esto es lo que dice la DGT sobre el fin de los límites de velocidad

Los límites de velocidad han sido un tema recurrente en los últimos años. Mientras que países como Alemania aplican una política de máxima libertad con restricciones en áreas de alta siniestralidad, en España se ha considerado incluso reducir el límite de velocidad de 120 a 110 km/h.

En Alemania, la señalización clara y las consecuencias tanto económicas como penales han logrado un equilibrio en la circulación de las autopistas, conocidas como Autobahn, donde no hay un límite de velocidad en ciertos tramos. A pesar de la libertad de velocidad, la tasa de fallecidos por accidentes de tráfico en ese país es inferior a la media europea. En España, esta tasa también ha disminuido en los últimos años.

Sin límite de velocidad

En las Autobahn alemanas, no hay límites de velocidad exceptuando los tramos específicos con alta siniestralidad. En estos tramos, es crucial seguir las recomendaciones estrictamente, ya que no hacerlo puede resultar en multas y sanciones penales, especialmente si se provoca un accidente por no respetar estas normas.

Esta normativa ha estado en vigor desde los años 70 y ha producido resultados más positivos de lo esperado. En ciertos tramos, los límites de velocidad varían entre 80 y 130 km/h. De los 13.000 km de autopistas, aproximadamente 8.000 km no tienen restricciones de velocidad.

Límites de velocidad en España

Por otro lado, en España, el límite de velocidad en autovías y autopistas es de 120 km/h, salvo algunas excepciones, y en ciertos momentos se ha considerado reducir aún más este límite. Aunque en los últimos años se ha logrado una reducción en las víctimas mortales por accidentes de tráfico, Alemania también se presenta como una opción interesante en términos de seguridad vial, ya que su tasa de siniestros está significativamente por debajo de la media europea.

Además, en Alemania, el aumento del parque automotor eléctrico ha influido en que muchos conductores de estos vehículos opten por velocidades más moderadas. Esto se debe, entre otras razones, a que los costos operativos aumentan con la aceleración excesiva y el consumo de energía se incrementa, reduciendo así la autonomía del vehículo.

Entre 2020 y 2022, Alemania registró entre 31 y 34 muertes por millón de habitantes debido a accidentes de tráfico, situándose como el quinto país con la mejor tasa de Europa. En el mismo período, España registró entre 29 y 36 muertes por millón de habitantes. Las autoridades españolas no esperan aumentar los límites de velocidad, ya que consideran que mantenerlos es fundamental para reducir el riesgo de accidentes graves y disminuir las emisiones contaminantes. Con estos objetivos en mente, es muy poco probable que España modifique los límites de velocidad en el corto y mediano plazo.