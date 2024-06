El arzobispo de Burgos excomulga a las diez monjas clarisas de Belorado

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, declara la excomunión de las diez clarisas del monasterio de Belorado (Burgos) que han declarado haberse "separado voluntariamente" de la Iglesia católica, tras la recepción este viernes del burofax en las que las religiosas rechazaban comparecer ante el Tribunal Eclesiástico.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación este mediodía, el Arzobispado de Burgos ha informado de que Iceta ha comunicado el Decreto de declaración de excomunión y la Declaración de dimisión (expulsión) ipso facto de la vida consagrada a todas y cada una de las diez hermanas que han incurrido en cisma.

Se excomulga a las diez ya exmonjas que han mostrado su "decisión libre y personal" de abandonar la Iglesia católica, y que este viernes rechazaron personarse ante el Tribunal Eclesiástico al no reconocer su autoridad, no solo con el documento remitido al Arzobispado sino también publicando un comunicado en sus redes sociales.

El Arzobispado ha indicado que, pese a la excomunión de las diez religiosas, "sigue existiendo comunidad monástica formada por las hermanas que no han incurrido en excomunión, al no haber secundado el cisma" y se trata de las cinco hermanas mayores y de otras tres que, aunque en este momento no están en el monasterio, pertenecen a la comunidad.

Además, la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu ha previsto la forma de atender de modo inmediato a las hermanas que quedarán en el mismo Monasterio de Belorado, desplazando para habitar en el mismo a algunas hermanas procedentes de otros monasterios de la Federación