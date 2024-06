El zasca de Carlos Sobera ante las exigencias de esta soltera en 'First Dates': "Tú no necesitas un hombre, necesitas un mayordomo"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple. El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Esta noche 'First Dates' ha juntado a cenar a Ana Clara una chica de 20 años, sociable, estudiante y camarera que suele llamar la atención: "allí donde voy no hay nadie que no me mire", ha contado. En el amor no ha tenido suerte, solo ha tenido una relación seria y se terminó porque le fue infiel en varias ocasiones.

La soltera quería un chico sincero y honesto y así lo ha dejado claro: "Quiero un hombre que me haga caso en todo lo que yo le diga, me gusta un hombre sumiso. Soy una chica muy mandona y si no me hace caso... me enfado", ha contado.

Sobera le ha soltado un zasca a su petición: "Tú no necesitas un hombre, necesitas un mayordomo", le ha dicho el presentador en tono cómico. Pero todavía tenía más peticiones: "Los hombres son como los cachorritos, tienes que criarlos desde que son bebés para domesticarlos. Yo lo que quiero es un hombre alto y grande, porque los flaquitos no me gustan. A mí me gusta que me agarren bien", le ha soltado.

A cenar con ella ha llegado Ronald que le parecía familiar: "Cuando lo he visto, he dicho: 'Hostia, este chico me suena de algo', pero es que entre panchitos todos nos conocemos". Ronald viene de Colombia y se dedica a la música. Los dos se han gustado desde el primer momento: "Me intimidaste desde que te vi. Algo tienen esos lindos ojitos que me desconcentran", le dijo Ronald a su cita.

Ana Clara aprovechó para decirle que quería un hombre sumiso porque era muy mandona y a Ronald eso le encantó: "Te gusta dominar al hombre... me gusta. Yo soy muy sumiso". En el momento de la decisión final los dos lo han tenido claro y han decidido tener una segunda cita.